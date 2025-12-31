প্রযুক্তি

২০২৬ সালকে স্বাগত জানাতে হোয়াটসঅ্যাপে নতুন স্টিকার, ভিডিও কল ইফেক্ট

আহসান হাবীব
হোয়াটসঅ্যাপরয়টার্স

নতুন বছর সামনে রেখে বিশ্বজুড়ে শুভেচ্ছা বিনিময় ও যোগাযোগে ব্যস্ত সময় পার করছেন মানুষ। পরিবার, বন্ধু ও প্রিয়জনের সঙ্গে বার্তা আদান–প্রদান কিংবা দূরে থাকা স্বজনদের সঙ্গে ভিডিও কলে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে হোয়াটসঅ্যাপ। নতুন বছরের এই উৎসবমুখর সময়ে ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা আরও আনন্দময় করতে নতুন স্টিকার প্যাক, ভিডিও কলের উৎসবধর্মী ইফেক্ট, অ্যানিমেটেড রিঅ্যাকশন এবং স্ট্যাটাসে অ্যানিমেটেড স্টিকার যুক্ত করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হওয়া নতুন সুবিধাগুলো সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

স্টিকার প্যাক

ডিজিটাল যোগাযোগে অনুভূতি প্রকাশে স্টিকার এখন একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। নতুন বছর উপলক্ষে হোয়াটসঅ্যাপ ২০২৬ সালের জন্য আলাদা একটি উৎসবধর্মী স্টিকার প্যাক চালু করেছে। এতে রয়েছে শুভেচ্ছা, আনন্দ ও উদ্‌যাপনের নানা ভিজ্যুয়াল উপাদান। এই স্টিকার ব্যবহার করতে যেকোনো ব্যক্তিগত বা গ্রুপ চ্যাটে গিয়ে ইমোজি আইকনে চাপ দিয়ে স্টিকার ট্যাব খুলতে হবে। সেখানে নিচে স্ক্রল করে ‘ব্রাউজ মোর স্টিকার’ অপশনে ট্যাপ করলে ২০২৬ সালের স্টিকার প্যাকটি দেখা যাবে। প্রয়োজনে ‘অ্যাড’ অপশনে চাপ দিয়ে স্টিকারগুলো ডাউনলোড করা যাবে। এরপর পছন্দের স্টিকারে ট্যাপ করলেই সেটি বার্তা হিসেবে পাঠানো যাবে।

ভিডিও কলে উৎসবের ইফেক্ট

দূরে থাকা স্বজনদের সঙ্গে নতুন বছর উদ্‌যাপনে ভিডিও কল অনেকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এই অভিজ্ঞতাকে আরও উপভোগ্য করতে ভিডিও কলে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন ভিজ্যুয়াল ইফেক্ট। ব্যক্তিগত বা গ্রুপ ভিডিও কল চলাকালে স্ক্রিনে থাকা ‘ইফেক্টস’ আইকনে চাপ দিলে ফায়ারওয়ার্ক, কনফেত্তি স্টারের মতো ইফেক্ট ব্যবহার করা যাবে। ব্যবহারকারীরা চাইলে এসব ইফেক্টের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধও করতে পারবেন।

অ্যানিমেটেড রিঅ্যাকশন

চ্যাটে আনন্দঘন কোনো বার্তা বা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাতে যুক্ত হয়েছে অ্যানিমেটেড কনফেত্তি রিঅ্যাকশন। কোনো বার্তায় ট্যাপ করে ধরে রাখলে রিঅ্যাকশন মেনু খুলে যায়। সেখান থেকে কনফেত্তি রিঅ্যাকশন নির্বাচন করলে বার্তার সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় রঙিন কনফেত্তি ভেসে ওঠে। নতুন বছরের কাউন্টডাউন, পার্টির আমন্ত্রণ কিংবা শুভেচ্ছা বিনিময়ে এই রিঅ্যাকশন ব্যবহার করলে কম শব্দেই আনন্দ প্রকাশ করা যাবে।

স্ট্যাটাসে অ্যানিমেটেড স্টিকার

হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসেও এখন ব্যবহার করা যাবে অ্যানিমেটেড স্টিকার। স্ট্যাটাস দিতে হলে ‘মাই স্ট্যাটাস’–এ গিয়ে ছবি বা ভিডিও নির্বাচন করতে হবে। এরপর স্টিকার আইকনে চাপ দিয়ে অ্যানিমেটেড স্টিকার বেছে নিয়ে আকার ও অবস্থান ঠিক করে স্ট্যাটাস প্রকাশ করা যাবে। এতে আলাদা করে ব্যক্তিগত বার্তা না পাঠিয়েও পরিচিত সবাইকে একসঙ্গে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানানো যাবে।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

