কম্পিউটার বাজারে নতুন করে ফিরতে চায় গুগল, আসছে অ্যালুমিনিয়াম ওএস

আহসান হাবীব
পিসি বাজারে গুগল ফিরে আসছেছবি: গুগল

পারসোনাল কম্পিউটার বা পিসি বাজারে দীর্ঘদিন আধিপত্য ধরে রেখেছে মাইক্রোসফট ও অ্যাপল। বিশ্বজুড়ে ব্যবহৃত অধিকাংশ কম্পিউটার চলে মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে। অন্যদিকে ধীরে হলেও ম্যাক ওএসের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান শক্ত করেছে অ্যাপল। এই দুই প্রতিষ্ঠানের দাপটে পিসি বাজারে গুগলের উপস্থিতি এত দিন তুলনামূলকভাবে দুর্বলই ছিল। স্মার্টফোন খাতে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমের সুবাদে বিশ্বজুড়ে নেতৃত্ব দিলেও পিসি বাজারে একই সাফল্য পায়নি গুগল। একসময় ক্রোম ওএস–চালিত ক্রোমবুকের বিক্রি বাড়লেও অল্প সময়ের মধ্যেই সেগুলো উইন্ডোজচালিত ল্যাপটপের কাছে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। অ্যান্ড্রয়েডভিত্তিক ট্যাবলেট দিয়েও অ্যাপল বা মাইক্রোসফটের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি।

তবে পিসি বাজার থেকে সরে যাওয়ার পরিকল্পনা নেই গুগলের। নতুন কৌশল নিয়ে আবারও ফিরতে চাইছে তারা। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে অ্যান্ড্রয়েড ও ক্রোম ওএস—এই দুই প্ল্যাটফর্মকে একীভূত করে একটি নতুন ডেস্কটপ অপারেটিং সিস্টেম তৈরির কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটি। সম্ভাব্য এই অপারেটিং সিস্টেমের নাম ‘অ্যালুমিনিয়াম ওএস’। গুগলের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, নতুন এই অপারেটিং সিস্টেম ২০২৬ সালে বাজারে আসতে পারে।

নতুন ডেস্কটপ অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই গুগলের পরিকল্পনার ইঙ্গিত মিলছিল। চলতি বছরের শুরুতে গুগলের এক শীর্ষ নির্বাহী প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে জানান, অ্যান্ড্রয়েড ও ক্রোম ওএসকে এক করার পরিকল্পনা করছে প্রতিষ্ঠানটি। এরপর গুগল আইও সম্মেলনে দুই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়। এতে নতুন একটি ডেস্কটপ অপারেটিং সিস্টেম আসছে, এমন ধারণা আরও স্পষ্ট হয়। সেপ্টেম্বরে হাওয়াইয়ে অনুষ্ঠিত কোয়ালকমের স্ন্যাপড্রাগন সামিটে গুগল আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করে যে অ্যান্ড্রয়েড ও ক্রোম ওএস একীভূত করার কাজ চলছে।

অনুষ্ঠানে গুগলের হার্ডওয়্যার বিভাগের প্রধান রিক অস্টারলোহ জানান, নতুন এই অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে পিসি বাজারে অ্যান্ড্রয়েডকে নতুনভাবে উপস্থাপন করতে চায় গুগল। তিনি বলেন, পিসি ও ডেস্কটপ ডিভাইসের জন্য একটি অভিন্ন প্রযুক্তিগত ভিত্তি তৈরি করা হচ্ছে, যার ওপর দাঁড়িয়ে গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা, জেমিনাই মডেল, সহকারী সেবা এবং অ্যাপ ও ডেভেলপার ইকোসিস্টেমকে পিসি প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। এ উদ্যোগে চিপ নির্মাতা কোয়ালকম গুগলের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে যুক্ত রয়েছে। অস্টারলোহ তাঁর বক্তব্যে বারবার অ্যান্ড্রয়েডের কথা উল্লেখ করলেও ক্রোম ওএসের নাম আলাদা করে বলেননি। এতে ধারণা করা হচ্ছে, নতুন এই একীভূত প্ল্যাটফর্মের মূল ভিত্তি থাকবে অ্যান্ড্রয়েডেই। কোয়ালকমের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ক্রিস্তিয়ানো আমনও নতুন এই অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে আশাবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, এটি মুঠোফোন ও পিসির মধ্যে দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত সমন্বয় বাস্তবে রূপ দিতে পারে।

অ্যালুমিনিয়াম ওএস নিয়ে আরও কিছু তথ্য ফাঁস হওয়া একটি বিজ্ঞপ্তি থেকে পাওয়া গেছে। সেখানে ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, আলাদা করা যায় এমন ডিভাইস ও ছোট আকারের ডেস্কটপ কম্পিউটারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি পণ্যের তিনটি স্তরের কথাও বলা হয়েছে। এগুলো হলো এন্ট্রি, ম্যাস প্রিমিয়াম ও প্রিমিয়াম।

বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়, অ্যালুমিনিয়াম ওএস হবে অ্যান্ড্রয়েডভিত্তিক এবং প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতার দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হবে। এর অর্থ, নতুন এই অপারেটিং সিস্টেম শুধু কম দামের ডিভাইসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, উচ্চ মূল্যের ও শক্তিশালী পিসিতেও এর ব্যবহার দেখা যেতে পারে। গুগল জানিয়েছে, অ্যালুমিনিয়াম ওএস চালু হলেও ক্রোম ওএস বন্ধ করা হবে না। অ্যান্ড্রয়েড বিভাগের প্রধান সামির সামাত বলেন, ল্যাপটপের ক্ষেত্রে ক্রোম ওএস একটি প্রতিষ্ঠিত ও সফল প্ল্যাটফর্ম। তবে ভবিষ্যতে এর ভেতরের প্রযুক্তিগত কাঠামো অ্যান্ড্রয়েডভিত্তিক করা হবে। এর ফলে বাজারে একদিকে ক্রোমবুক, অন্যদিকে অ্যালুমিনিয়াম ওএস–চালিত নতুন ধরনের পিসি দুটিই একসঙ্গে থাকতে পারে।

নতুন এই অপারেটিং সিস্টেমের ব্যবহার অভিজ্ঞতা কেমন হবে, সে বিষয়ে এখনো বিস্তারিত কিছু জানায়নি গুগল। তবে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, অ্যালুমিনিয়াম ওএস তৈরি করা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কেন্দ্র করে। এই অপারেটিং সিস্টেমে গুগলের জেমিনাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সহকারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ব্যবহারকারীর কাজের ধরন বুঝে আরও স্মার্ট ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দেওয়াই হবে এর মূল লক্ষ্য।

ধারণা করা হচ্ছে, এটি শুধু অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ চালানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। ডেস্কটপ ব্যবস্থাপনা, ভার্চ্যুয়াল ডেস্কসহ নানা সুবিধাকে নতুনভাবে উপস্থাপন করবে। গুগলের পরীক্ষামূলক ডিস্কো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্রাউজার থেকেও অ্যালুমিনিয়াম ওএসের সম্ভাব্য দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। এই ব্রাউজার ব্যবহারকারীর চালু থাকা ট্যাব বিশ্লেষণ করে সেগুলোকে অ্যাপের মতো রূপ দিতে পারে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন অ্যাপের প্রস্তাব দেয়। সব মিলিয়ে অ্যালুমিনিয়াম ওএস হতে যাচ্ছে এমন একটি অপারেটিং সিস্টেম, যা শুরু থেকেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রস্তুত। এটি একদিকে অ্যান্ড্রয়েড ও ক্রোম ওএসকে একীভূত করবে, অন্যদিকে আইপ্যাড ও ম্যাকের মতো ডিভাইসের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতার প্রস্তুতিও নিচ্ছে।

গুগলের কর্মকর্তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, নতুন এই প্ল্যাটফর্ম ২০২৬ সালে বাজারে আসতে পারে। প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের ধারণা, আগামী বছরের মে মাসে অনুষ্ঠিত গুগল আইও সম্মেলনেই অ্যালুমিনিয়াম ওএসের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে।

সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

