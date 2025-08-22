গুগল মেসেজেস অ্যাপের মাধ্যমে পাঠানো বার্তা প্রাপকের ফোন থেকেও মুছে যাবে, তবে...
অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে চলা স্মার্টফোন থেকে খুদে বার্তা আদান-প্রদানের জন্য গুগল মেসেজেস অ্যাপ খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু মনের ভুলে বা ব্যস্ততার কারণে পাঠানো বার্তায় বানান ভুল হওয়ার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ পড়ে যায়। এর ফলে মাঝেমধ্যেই বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েন অনেকে। এ সমস্যা সমাধানে মেসেজেস অ্যাপে ‘ডিলিট ফর এভরিওয়ান’ সুবিধা যুক্ত করেছে গুগল। নতুন এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে শুধু নিজেদের ফোন থেকেই নয়, প্রাপকের ফোন থেকেও পাঠানো বার্তা মুছে ফেলা যাবে। পর্যায়ক্রমে সব দেশে এ সুবিধা ব্যবহারের সুযোগ মিলবে।
গত ফেব্রুয়ারিতে মেসেজেস অ্যাপে নতুন কিছু কোড যুক্ত হওয়ার পরই ধারণা করা হচ্ছিল ‘ডিলিট ফর মি’র পাশাপাশি ‘ডিলিট ফর এভরিওয়ান’ অপশন যুক্ত করা হতে পারে। ডিলিট ফর এভরিওয়ান সুবিধা চালুর জন্য অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে চলা স্মার্টফোনে প্রেরক ও প্রাপক—উভয়কেই আরসিএস (রিচ কমিউনিকেশন সার্ভিসেস) মেসেজিং সুবিধা ব্যবহার করতে হবে।
গত মে মাসে প্রথম অ্যান্ড্রয়েডের বেটা সংস্করণ ব্যবহারকারীদের জন্য ডিলিট ফর এভরিওয়ান সুবিধা পরীক্ষামূলকভাবে উন্মুক্ত করা হয়। গুগলের তথ্যমতে, ডিলিট ফর এভরিওয়ান সুবিধায় পাঠানো কোনো বার্তা নির্বাচন করে ট্র্যাশ আইকনে চাপলে ব্যবহারকারীর সামনে ‘ডিলিট ফর মি’ এবং ‘ডিলিট ফর এভরিওয়ান’ নামে দুটি অপশন দেখা যাবে। এরপর ডিলিট ফর এভরিওয়ান অপশনে ক্লিক করলেই প্রেরক ও প্রাপক—উভয়ের ফোন থেকেই নির্দিষ্ট বার্তা মুছে যাবে।
গুগল মেসেজেস অ্যাপের মাধ্যমে পাঠানো বার্তা প্রাপকের ফোন থেকে মুছে ফেলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। কারণ, বার্তা মুছে ফেলার আগেই প্রাপক সেটি পড়ে ফেলতে পারেন, এমনকি স্ক্রিনশটও নিয়ে রাখতে পারেন। তাই বার্তা পাঠানোর পরপরই প্রাপকের ফোন থেকে তা মুছে ফেলতে হবে।
সূত্র: অ্যান্ড্রয়েড অথরিটি