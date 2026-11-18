পরিচালনা পর্ষদ চাইলে এনভিডিয়ার সিইও পদে ফিরতে চান জেনসেন হুয়াং
বিশ্বের শীর্ষ চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) পদে আবারও দায়িত্ব পালনের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন প্রতিষ্ঠানটির সহপ্রতিষ্ঠাতা জেনসেন হুয়াং। পরিচালনা পর্ষদ তাঁকে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিলে সানন্দে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। ১২ নভেম্বর পদত্যাগের পর প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে দেওয়া বক্তব্যে নিজের ভুলের দায় স্বীকার করার পাশাপাশি এনভিডিয়ার নেতৃত্বে ফেরার ইচ্ছার কথাও জানিয়েছেন এই প্রযুক্তি উদ্যোক্তা।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বিবৃতিতে হুয়াং বলেন, ‘আমি পরিচালনা পর্ষদের জন্য এমন কিছু সমস্যা তৈরি করেছি, যা নিয়ে গভীরভাবে অনুতপ্ত। নিজের ভুলের সম্পূর্ণ দায়ভার আমি নিচ্ছি।’ সম্প্রতি তাঁর একাধিক বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের খবর প্রকাশ্যে আসে। এর মধ্যে চীনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে সন্দেহভাজন এক নারীর সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টিও রয়েছে। হুয়াং জানান, পদত্যাগের পর এনভিডিয়ার কর্মী, বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়িক অংশীদার ও গ্রাহকদের কাছ থেকে তাঁকে আবার সিইও হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে অসংখ্য ফোন ও বার্তা এসেছে। প্রতিষ্ঠানটি যখন প্রযুক্তি, বাজার, প্রতিযোগিতা ও ভূরাজনৈতিক নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে, তখনো অনেকে সরাসরি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন।
হুয়াং বলেন, ‘পরিচালনা পর্ষদ যদি মনে করে, আমার ফিরে আসা শেয়ারধারী, কর্মী, প্রতিষ্ঠান ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য ভালো হবে, তাহলে তাদের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সিইও হিসেবে ফিরতে আমি সম্মানিত বোধ করব।’
তবে হুয়াংয়ের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা খুব বেশি নয় বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তাঁকে আবার প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি বিবেচনা করছে না এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ। প্রতিষ্ঠানটির পরবর্তী নেতৃত্ব নিয়ে আলাদা পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে হুয়াংয়ের ফিরে আসার আগ্রহ থাকলেও পরিচালনা পর্ষদের অবস্থান তাঁর পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।
বর্তমানে হুয়াংয়ের ব্যক্তিগত আচরণ নিয়ে ওঠা অভিযোগ তদন্ত করছে এনভিডিয়ার পরিচালনা পর্ষদ। এসব অভিযোগের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটির এক নির্বাহীর সঙ্গে তাঁর কথিত সম্পর্কের বিষয়টিও রয়েছে। তদন্তের পাশাপাশি চীনের সঙ্গে সম্ভাব্য গোয়েন্দা-সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ নিয়েও যুক্তরাষ্ট্রে প্রশ্নের মুখে পড়তে পারেন তিনি।
আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রণেতাদের একাধিক কমিটির সামনে হুয়াংকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা রয়েছে। চীনের হয়ে কাজ করার সন্দেহে থাকা এক নারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং এ ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার ওপর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হতে পারে।
নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ভুল স্বীকার করে হুয়াং বলেন, ‘ব্যক্তিগত জীবনে আমি গুরুতর কিছু ভুল করেছি।’ তবে তাঁর বক্তব্যে এনভিডিয়ার নেতৃত্বে ফিরে আসার আশাও স্পষ্ট হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান সময়ে প্রযুক্তি, বাজার ও ভূরাজনৈতিক নানা জটিলতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে তাঁর অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বলে মনে করছেন তাঁর সমর্থকেরা।
জেনসেন হুয়াংকে আবার এনভিডিয়ার নেতৃত্বে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রযুক্তি খাতের একাংশের সমর্থন রয়েছে। গত সপ্তাহে এই দাবির পক্ষে অনলাইনে একটি পিটিশনও ছড়িয়ে পড়েছে। প্রযুক্তি খাতের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীও হুয়াংয়ের অবদানের প্রশংসা করেছেন। তবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত শেষ হওয়ার আগে তাঁকে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে সতর্ক অবস্থান নিয়েছেন অনেকে।
এনভিডিয়ার অন্যতম বড় বিনিয়োগকারী ও হুয়াংয়ের ব্যক্তিগত পরিচিত ব্র্যাড গার্টনার গত সপ্তাহে এক খোলাচিঠিতে তাঁকে আবার দায়িত্বে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তবে সোমবার সেমাফোর আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, তাঁর চিঠির বক্তব্য ভুলভাবে বোঝা হয়েছে। হুয়াংয়ের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।
হুয়াংয়ের পদত্যাগের পেছনের ঘটনা এবং পরিচালনা পর্ষদের কাছে তিনি কোনো তথ্য গোপন করেছিলেন কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন গার্টনার। তিনি বলেন, ‘পরিচালনা পর্ষদের কাছে হুয়াং কতটা তথ্য গোপন করেছেন, তা আমি জানি না। তবে আমি যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে থাকতাম, তাহলে বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতাম। স্পষ্ট করে বলতে চাই, আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নন।’
সূত্র: বিবিসি