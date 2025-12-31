প্রযুক্তি

ছবিতে মার্ক জাকারবার্গের ২০২৫

ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার ও থ্রেডস অ্যাপের মূল প্রতিষ্ঠান মেটার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মার্ক জাকারবার্গ। বিশ্বের সেরা ধনীদের একজন হয়েও কাজের ফাঁকে পরিবারকে সময় দেওয়ার পাশাপাশি নানা ধরনের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ভালোবাসেন তিনি। ২০২৫ সালকে বিদায় জানানোর ঠিক আগ মুহূর্তে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একাধিক ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করেছেন জাকারবার্গ। একনজরে ছবিগুলো দেখে নেওয়া যাক।

স্ত্রী প্রিসিলা চ্যানের সঙ্গে মার্ক জাকারবার্গ।
মার্ক জাকারবার্গের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে নেওয়া
যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা হাতে নৌভ্রমণে মার্ক জাকারবার্গ।
মেয়ের সঙ্গে খেলছেন মার্ক জাকারবার্গ।
বন্ধুদের সঙ্গে জম্পেশ আড্ডা দিচ্ছেন মার্ক জাকারবার্গ।
প্রাচীন যোদ্ধার বেশে মার্ক জাকারবার্গ ও প্রিসিলা চ্যান
বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন মার্ক জাকারবার্গ।
মার্শাল আর্ট নিয়ে বেশ আগ্রহ রয়েছে মার্ক জাকারবার্গের। ‘ব্রাজিলিয়ান জিউ-জিৎসু’ মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক জিতেছেন তিনি। ব্রাজিলিয়ান জিউ-জিৎসু নিয়মিত চর্চাও করেন মার্ক জাকারবার্গ।
স্ত্রী প্রিসিলা চ্যানের সঙ্গে নাচছেন মার্ক জাকারবার্গ।
সহকর্মীদের সঙ্গে মার্ক জাকারবার্গ।
স্ত্রী প্রিসিলা চ্যানের সঙ্গে অনুষ্ঠানে মার্ক জাকারবার্গ।
