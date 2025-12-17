জরুরি ফোনকলের সময় লাইভ ভিডিও শেয়ারের সুবিধা যুক্ত হলো অ্যান্ড্রয়েডে

জরুরি ফোনকলের সময় লাইভ ভিডিও শেয়ারের সুবিধা যুক্ত হলো অ্যান্ড্রয়েডে
বিপদের সময় বা জরুরি পরিস্থিতিতে বর্তমানের তুলনায় আরও দ্রুত সহায়তা পেতে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে নতুন সুবিধা যুক্ত করেছে গুগল। ‘ইমার্জেন্সি লাইভ ভিডিও’ নামের সুবিধাটি কাজে লাগিয়ে জরুরি সেবার নম্বরে ফোনকল বা বার্তা পাঠানোর সময় ব্যবহারকারীরা নিজেদের আশপাশের দৃশ্য সরাসরি ভিডিওর মাধ্যমে দেখাতে পারবেন। ফলে বিপদের মুহূর্তে জরুরি সেবাদানকারী কর্মীরা ঘটনাস্থলের আশপাশের অবস্থা পর্যালোচনা করে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে পারবেন।
গুগলের তথ্যমতে, ইমার্জেন্সি লাইভ ভিডিও সুবিধার আওতায় ফোনকলে কথা বলার সময় জরুরি সেবাদানকারী কর্মীরা চাইলে লাইভ ভিডিও শেয়ার করার অনুরোধ পাঠাতে পারবেন। অনুরোধ পাওয়ার পর ব্যবহারকারীর স্মার্টফোনের পর্দায় একটি বাটন দেখা যাবে। বাটনটিতে একবার চাপ দিলে সঙ্গে সঙ্গে লাইভ ভিডিও সম্প্রচার শুরু হবে, যা জরুরি সেবাদানকারী কর্মীরা সরাসরি দেখতে পারবেন। ভিডিও দেখে তাঁরা আশপাশের পরিবেশ মূল্যায়ন করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে সিপিআরের মতো জরুরি চিকিৎসাসংক্রান্ত নির্দেশনা আরও স্পষ্ট ও নির্ভুলভাবে দিতে পারবেন।
এক ব্লগ বার্তায় গুগল জানিয়েছে, এই সুবিধা শুধু জরুরি ফোনকলের ক্ষেত্রেই নয়, জরুরি বার্তা আদান-প্রদানেও সময়ও কার্যকর হবে। ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তা ও তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভিডিও সুরক্ষিতভাবে এনক্রিপ্ট করা থাকবে। একই সঙ্গে এই সুবিধার পরিসর বাড়াতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নিরাপত্তা সংস্থার সঙ্গে অংশীদারত্ব গড়ে তোলা হবে।
ইমার্জেন্সি লাইভ ভিডিও সুবিধাটি প্রাথমিকভাবে শুধু যুক্তরাষ্ট্রে চালু করা হয়েছে। এ ছাড়া জার্মানি ও মেক্সিকোর নির্বাচিত কিছু অঞ্চলে জরুরি সেবার ক্ষেত্রে সুবিধাটি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে। সুবিধাটি ব্যবহারের জন্য স্মার্টফোনে অবশ্যই গুগল প্লে সার্ভিস চালু থাকতে হবে।
সূত্র: ম্যাশেবল