আগামী দুই দশকের মধ্যেই কোটি মানুষ মহাকাশে বসবাস করবে: জেফ বেজোস
মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশ আশার কথা শুনিয়েছেন অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস। তাঁর মতে, প্রযুক্তির অগ্রগতিতে পৃথিবী ধ্বংসের পথে নয়, বরং প্রবেশ করছে নতুন সম্ভাবনা বা ‘সভ্যতার প্রাচুর্যের’ যুগে। শুধু তা–ই নয়, আগামী দুই দশকের মধ্যে কোটি মানুষ মহাকাশে বসবাস করবে। সম্প্রতি ইতালিতে আয়োজিত ‘ইতালিয়ান টেক উইক ২০২৫’–এ অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় এ কথাগুলো বলেন তিনি।
বেজোস জানান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়ে বিশ্বজুড়ে যে নেতিবাচক কথা শোনা যায়, তা তিনি বুঝতে পারেন না। তাঁর ভাষায়, ‘আমি বুঝি না, এখন কেউ কীভাবে নিরুৎসাহিত করতে পারে। প্রযুক্তি এমন দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে যে সামনে দেখার মতো অসংখ্য আশাব্যঞ্জক বিষয় রয়েছে।’ বেজোসের মতে, আগামী দুই দশকের মধ্যেই কোটি মানুষ মহাকাশে বসবাস করবে। এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, ২০৪৫ সালের মধ্যে কোটি মানুষ মহাকাশে থাকবে। পরিবর্তনের গতি এতটাই দ্রুত হবে যে এই বাস্তবতা খুব বেশি দূরে নয়।’
মহাকাশে মানুষ বসবাস করতে বাধ্য হবে না বলে মনে করেন বেজোস। এ বিষয়ে তিনি জানান, ভবিষ্যতে চাঁদ বা অন্য কোনো গ্রহে যেসব শ্রমনির্ভর কাজের প্রয়োজন হবে, সেগুলো মানুষের বদলে রোবটই করবে। আর তাই মহাকাশে মানুষের বসবাস বাধ্যতামূলক হবে না, পছন্দের বিষয় হবে।
এআই মানুষের কাজ কেড়ে নেবে না বলেও মনে করেন বেজোস। তাঁর মতে, প্রযুক্তির প্রতিটি অগ্রগতি মানবসভ্যতার সমৃদ্ধিই বাড়িয়েছে। সভ্যতার প্রাচুর্য আসে উদ্ভাবন থেকে। হাজার বছর আগে কেউ যখন লাঙল আবিষ্কার করেছিল, তখন থেকেই মানবজাতির সমৃদ্ধির পথে যাত্রা শুরু হয়। প্রতিটি নতুন প্রযুক্তি উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। এই ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া