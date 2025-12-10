বিশ্বের প্রথম প্রোগ্রামার অ্যাডা লাভলেসের জন্মদিন আজ
আজ ১০ ডিসেম্বর বিশ্বের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার অগাস্টা অ্যাডা বায়রনের (পরবর্তী জীবনে অ্যাডা লাভলেস নামে পরিচিত) জন্মদিন। ১৮১৫ সালে ইংল্যান্ডের লন্ডনে জন্মগ্রহণ করা অ্যাডা লাভলেস ছিলেন একজন গণিতবিদ ও লেখিকা, যাঁকে বিশ্বের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার হিসেবে গণ্য করা হয়। অ্যাডা গণিত ও কবিতার মধ্যে একটি সেতুবন্ধ তৈরি করেছিলেন, যা তাঁকে আধুনিক কম্পিউটিংয়ের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।
অ্যাডা লাভলেসের জন্ম হয় প্রখ্যাত রোমান্টিক কবি লর্ড বায়রন ও অ্যান ইসাবেলা মিলব্যাঙ্কের ঘরে। তবে জন্মের মাত্র এক মাস পর অ্যাডার মা–বাবার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং লর্ড বায়রন ইংল্যান্ড ছেড়ে চলে যান। এরপর মায়ের কাছে বড় হন অ্যাডা।
১৮৩৩ সালে আধুনিক কম্পিউটারের জনক হিসেবে পরিচিত চার্লস ব্যাবেজের সঙ্গে পরিচিত হন অ্যাডা। গণিতবিদ ব্যাবেজ তখন একটি যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর ডিফারেন্স ইঞ্জিন নিয়ে কাজ করছিলেন। ব্যাবেজ দ্রুতই আরও জটিল একটি যন্ত্র অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনের নকশা তৈরি করতে শুরু করেন। ব্যাবেজ এই ইঞ্জিনকে একটি সাধারণ যান্ত্রিক ক্যালকুলেটরের চেয়েও বেশি কিছু হিসেবে দেখেছিলেন। অ্যাডা লাভলেস ব্যাবেজের কাজের প্রতি আকৃষ্ট হন ও তাদের মধ্যে গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পর্ক তৈরি হয়। অ্যাডা ব্যাবেজের কাজকে শুধু একটি গণনার যন্ত্র হিসেবে দেখেননি, বরং এর অসীম সম্ভাবনা উপলব্ধি করেছিলেন।
অ্যাডা লাভলেস পরে ইতালির গণিতবিদ লুইগি মেনেব্রিয়ার অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনবিষয়ক লেখা ফরাসি থেকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করতে শুরু করেন। ১৮৪২–১৮৪৩ সালের মধ্যে অ্যাডা সেই অনুবাদের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব মন্তব্য বা টীকা যোগ করেন, যা মূল প্রবন্ধের চেয়েও প্রায় তিন গুণ বড় ছিল। এই টীকাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ‘টীকা জি’। এই অংশে, অ্যাডা অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন ব্যবহার করে বার্নোলি সংখ্যা গণনা করার জন্য একটি অ্যালগরিদম তৈরি করেন। এটি ছিল একটি যন্ত্রকে ধাপে ধাপে নির্দেশ দেওয়ার জন্য তৈরি করা প্রথম বিস্তারিত অ্যালগরিদম, যা একটি প্রোগ্রামিং কোডের মতো কাজ করেছিল। এই কাজের জন্যই অ্যাডা লাভলেসকে বিশ্বের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
১৮৫২ সালে মাত্র ৩৬ বছর বয়সে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে অ্যাডা লাভলেস মারা যান। তাঁর অসামান্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ তাঁর সম্মানে একটি প্রোগ্রামিং ভাষার নাম রেখেছে অ্যাডা।
সূত্র: ব্রিটানিকা