গুগলের সার্কেল টু সার্চে নতুন সুবিধা
গুগলের ‘সার্কেল টু সার্চ’ সুবিধা কাজে লাগিয়ে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে চলা স্মার্টফোনে ভিডিও দেখার সময় বিভিন্ন দৃশ্যে থাকা পণ্যের বিস্তারিত তথ্য জানা যায়। দ্রুত কোনো তথ্য খুঁজে পাওয়া বা পণ্য সম্পর্কে জানতে কার্যকর ভূমিকা রাখায় অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের কাছে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে সুবিধাটি। শুরুতে ভিডিওতে থাকা পণ্য চিহ্নিত করার সুযোগ মিললেও ধীরে ধীরে সার্কেল টু সার্চে যুক্ত হয়েছে গান শনাক্তকরণ, ভয়েস সার্চ ও পর্দার লেখা অনুবাদ–সুবিধা। এবার সেই অনুবাদপ্রক্রিয়ায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনছে গুগল।
বর্তমানে সার্কেল টু সার্চের কনটেন্ট পরিবর্তন হলে নতুন করে অনুবাদ–সুবিধা চালু করতে হয়। ফলে বিরক্ত হন অনেকেই। এ সমস্যা সমাধানে সার্কেল টু সার্চের অনুবাদপ্রক্রিয়ায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনছে গুগল। এ বিষয়ে এক ব্লগ বার্তায় গুগল জানিয়েছে, নতুন হালনাগাদ যুক্তের পর অনুবাদপ্রক্রিয়া হবে একেবারেই ধারাবাহিক। অর্থাৎ ব্যবহারকারীরা যখন ফেসবুকের মতো কোনো অ্যাপে স্ক্রল করবেন, তখন অন্য ভাষায় লেখা পোস্ট বা ছবি সামনে এলেই তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুবাদ হয়ে যাবে। নতুন সুবিধাটি ব্যবহার করতে হলে ডিভাইসে সার্কেল টু সার্চ চালু করে প্রথমে ‘ট্রান্সলেট’ আইকনে চাপতে হবে। এরপর ‘স্ক্রল অ্যান্ড ট্রান্সলেট’ অপশন বেছে নিলে নির্দিষ্ট ভাষায় লেখা অনুবাদ হয়ে যাবে।
গুগল জানিয়েছে, ধাপে ধাপে অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনে এ সুবিধা চালু করা হবে। প্রথমে শুধু বিভিন্ন মডেলের স্যামসাং গ্যালাক্সি যন্ত্রে এ সুবিধা ব্যবহার করা যাবে। সুবিধাটি সব অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছাতে কয়েক সপ্তাহ থেকে এক মাস সময় লাগতে পারে।
সম্প্রতি সার্কেল টু সার্চে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সার্চ মোড যুক্ত করেছে গুগল। ফলে ব্যবহারকারীরা জটিল প্রশ্ন করার পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে একের পর এক প্রশ্ন করার সুযোগ পাচ্ছেন। এ ছাড়া এআই ওভারভিউ, ফোন নম্বর, ওয়েব ঠিকানা বা ই–মেইল এক ট্যাপে ব্যবহারের সুবিধাও যুক্ত করেছে গুগল।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস