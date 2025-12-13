হেডফোনে সরাসরি অনুবাদ শোনাবে গুগল ট্রান্সলেট
গুগলের জনপ্রিয় অনুবাদ সেবা ট্রান্সলেটে যুক্ত হচ্ছে নতুন একটি সুবিধা। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা হেডফোনেই অন্য ভাষার কথাবার্তার সরাসরি বা রিয়েলটাইম অনুবাদ আকারে শুনতে পারবেন। পরীক্ষামূলকভাবে এই সুবিধার পাশাপাশি ট্রান্সলেট অ্যাপে যুক্ত হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক উন্নত জেমিনির সক্ষমতা। একই সঙ্গে ভাষা শেখার টুলের পরিসরও বাড়ানোর কথা জানিয়েছে গুগল।
নতুন রিয়েলটাইম হেডফোন অনুবাদ ব্যবস্থায় বক্তার কণ্ঠের স্বর, জোর ও কথা বলার ছন্দ অক্ষুণ্ন থাকবে। ফলে কথোপকথন অনুসরণ করা সহজ হবে আর কে, কখন, কী বলছেন, তা স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে বলে জানিয়েছে গুগল। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কার্যত যেকোনো হেডফোনই একমুখী রিয়েলটাইম অনুবাদ যন্ত্রে হিসেবে কাজ করবে।
গুগলের সার্চ ভার্টিক্যালস বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট (পণ্য ব্যবস্থাপনা) রোজ ইয়াও জানান, ভিন্ন ভাষায় কথোপকথন চালানো, বিদেশে গিয়ে ভিন্ন ভাষায় কোনো বক্তৃতা বা লেকচার শোনা কিংবা অন্য ভাষার টেলিভিশন অনুষ্ঠান বা সিনেমা দেখার সময় হেডফোন কানে দিয়ে গুগল ট্রান্সলেট অ্যাপ থেকে ‘লাইভ ট্রান্সলেট’ অপশন দিয়ে পছন্দের ভাষায় রিয়েলটাইম অনুবাদ শোনা যাবে। এই সুবিধা আপাতত যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও ভারতে অ্যান্ড্রয়েডের গুগল ট্রান্সলেট অ্যাপে চালু হচ্ছে। যেকোনো ধরনের হেডফোনে এই ফিচার ব্যবহার করা যাবে। এখন পর্যন্ত ৭০টির বেশি ভাষায় ব্যবহার করা যাবে। গুগল জানিয়েছে, ২০২৬ সালে আইওএস সংস্করণসহ আরও দেশে এই সুবিধা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।
এদিকে ট্রান্সলেট অ্যাপে যুক্ত হওয়া উন্নত জেমিনি চ্যাটবট লিখিত অনুবাদকে আরও স্বাভাবিক, প্রাসঙ্গিক ও নির্ভুল করে তুলবে জানিয়েছে গুগল। বিশেষ করে প্রবাদ প্রবচন, কথ্য ভাষা কিংবা স্থানীয় অভিব্যক্তির মতো সূক্ষ্ম অর্থবোধক বাক্যের অনুবাদে এই প্রযুক্তি কার্যকর ভূমিকা রাখবে। নতুন আপডেটটি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে চালু হচ্ছে। ইংরেজি থেকে প্রায় ২০টি ভাষায় অনুবাদে এটি কাজ করবে। এর মধ্যে রয়েছে স্প্যানিশ, আরবি, চীনা, জাপানি ও জার্মান। অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস আর ওয়েব সব মাধ্যমেই এই সুবিধা পাওয়া যাবে।
একই সঙ্গে ভাষা শেখার ক্ষেত্রেও নতুন সংযোজন আনছে গুগল। জার্মানি, ভারত, সুইডেন ও তাইওয়ানসহ প্রায় ২০টি নতুন দেশে ভাষা শেখার টুল সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এতে ইংরেজিভাষীরা জার্মান ভাষা অনুশীলনের সুযোগ পাবেন। অন্যদিকে বাংলা, মান্দারিন চীনা, ডাচ, জার্মান, হিন্দি, ইতালিয়ান, রোমানিয়ান ও সুইডিশভাষীরা ইংরেজি শেখার অনুশীলন করতে পারবেন। এ ছাড়া ব্যবহারকারীর উচ্চারণ ও কথাবার্তার অনুশীলনের ভিত্তিতে আরও নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া ও সহায়ক পরামর্শ দেবে ট্রান্সলেট অ্যাপ। নতুন একটি ফিচারের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে কয় দিন ভাষা শেখা হয়েছে, সেটিও দেখা যাবে। এতে শেখার অগ্রগতি বোঝা এবং নিয়মিত অনুশীলনে থাকা সহজ হবে।
সূত্র: টেকক্রাঞ্চ