উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি শনাক্ত করে সতর্ক করবে অ্যাপল ওয়াচ

উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি শনাক্ত করে সতর্ক করবে অ্যাপল ওয়াচ
অ্যাপল ওয়াচ ব্যবহারকারীদের জন্য চালু হয়েছে নতুন ‘হাইপারটেনশন নোটিফিকেশন’ সুবিধা। নতুন এ সুবিধা যুক্তের ফলে সেন্সরের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি উচ্চ রক্তচাপের সম্ভাব্য লক্ষণ দেখা দিলে ব্যবহারকারীকে সতর্ক করবে অ্যাপল ওয়াচ। অ্যাপলের তথ্যমতে, সংগ্রহ করা অপটিক্যাল হার্ট সেন্সরের তথ্য ৩০ দিন পর্যবেক্ষণ করে মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের মাধ্যমে সতর্কবার্তা পাঠানো হবে। তবে অ্যাপল ওয়াচ সরাসরি রক্তচাপ মাপবে না এবং স্ক্রিনে কোনো রক্তচাপের মানও দেখাবে না।
নতুন এ সুবিধা চালুর বিষয়ে অ্যাপলের কার্ডিওলজিস্ট ও ফিচারটির ডেভেলপমেন্ট দলের সদস্য অ্যাডাম ফিলিপস বলেন, ‘যেকোনো ফিচার তৈরি করতে আমরা কঠোর বৈজ্ঞানিক যাচাই–বাছাই পদ্ধতি অনুসরণ করি। নোটিফিকেশন পাঠানোর সময় আমরা নিশ্চিত হই, ব্যবহারকারী সঠিক সময়ে সঠিক বার্তা পাচ্ছেন; আর সবকিছুর কেন্দ্রে থাকে তথ্যের গোপনীয়তা।’
অ্যাপল জানিয়েছে, ‘হাইপারটেনশন নোটিফিকেশন’ ফিচার উন্নয়নের জন্য এক লাখের বেশি অংশগ্রহণকারীর তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ৩০ দিনের ক্লিনিক্যাল পরীক্ষাও পরিচালনা করা হয়েছে।
অ্যাপল ওয়াচ বা হেলথ অ্যাপ থেকে একবার সেটআপ করলেই ফিচারটি ব্যাকগ্রাউন্ডে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করবে। কারও রক্তচাপ আগে থেকেই নির্ণীত হলে এই ফিচার সক্রিয় হবে না। তবে ব্যবহারকারী চাইলে ম্যানুয়ালভাবে রক্তচাপের তথ্য যোগ করতে পারবেন। অ্যাপল ওয়াচ সিরিজ ৯, ১০, ১১ এবং আলট্রা ২ ও আলট্রা ৩ মডেলে এই সুবিধা পাওয়া যাবে। এরপর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত প্রতিবেদন ই-মেইল, বার্তা বা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে চিকিৎসকের সঙ্গে শেয়ার করা যাবে।
উচ্চ রক্তচাপের নোটিফিকেশন পেলে অ্যাপল সাত দিন ধরে স্বীকৃত রক্তচাপ মাপার যন্ত্র দিয়ে রক্তচাপ নথিবদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছে। ক্লিনিক্যাল যাচাই অনুযায়ী, ফিচারটির সংবেদনশীলতা ৪১ দশমিক ২ শতাংশ এবং নির্ভুলতা ৯২ দশমিক ৩ শতাংশ। অ্যাপলের দাবি, এই হার প্রচলিত ক্লিনিক্যাল রক্তচাপ কাফের কর্মক্ষমতার কাছাকাছি। এ বিষয়ে অ্যাডাম ফিলিপস জানান, এখনো বহু মানুষ নিজেদের উচ্চ রক্তচাপ সম্পর্কে জানেন না। উচ্চ রক্তচাপ দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা। তাই স্বল্প সময়ের জন্য রক্তচাপ বেড়ে গেলে অ্যাপল ওয়াচ নোটিফিকেশন পাঠাবে না।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস