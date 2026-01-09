হোয়াটসঅ্যাপে তৈরি করা যাবে এআই স্টিকার

হোয়াটসঅ্যাপে তৈরি করা যাবে এআই স্টিকার
হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর (এআই) স্টিকার তৈরির সুযোগ চালু করতে যাচ্ছে মেটা। এরই মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপের সর্বশেষ অ্যান্ড্রয়েড বেটা সংস্করণে নতুন এই সুবিধার কার্যকারিতা পরীক্ষা শুরু করেছে প্রতিষ্ঠানটি। সুবিধাটি চালু হলে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীরা নিজের লেখা বর্ণনার ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক বা একাধিক এআই স্টিকার তৈরির পাশাপাশি সেগুলো অন্যদের পাঠাতে পারবেন।
এআই স্টিকার কী
এআই স্টিকার হলো একধরনের ডিজিটাল ছবি, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের নির্দেশনা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করা সম্ভব। এর ফলে ব্যবহারকারীরা সহজেই ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেদের অনুভূতি প্রকাশের জন্য আলাদা স্টিকার তৈরি করতে পারবেন।
এআই স্টিকার তৈরির পদ্ধতি
হোয়াটসঅ্যাপের তথ্যমতে, এআই স্টিকার তৈরি করতে যেকোনো চ্যাট খুলে টেক্সট ফিল্ডের পাশে থাকা স্টিকার আইকনে ক্লিক করতে হবে। এরপর ‘ক্রিয়েট’ অপশনে ক্লিক করে স্টিকার তৈরির বর্ণনা লিখলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে চারটি এআই স্টিকার তৈরি হবে। সেখান থেকে পছন্দের স্টিকার নির্বাচন করে চ্যাট অপশনে পাঠানো যাবে। স্টিকার পছন্দ না হলে নতুন বর্ণনা লিখে স্টিকার তৈরি করা যাবে।
এআই স্টিকার সংরক্ষণ
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তৈরি করা স্টিকারগুলো প্রিয় তালিকায় যুক্ত করে সংরক্ষণও করা যাবে। চ্যাট বা স্টিকার তালিকায় থাকা কোনো স্টিকারের ওপর কিছুক্ষণ চেপে ধরে ‘অ্যাড টু ফেবারিটস’ অপশন নির্বাচন করলেই সেটি প্রিয় তালিকায় যুক্ত হবে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া