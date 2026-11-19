টিউটোরিয়াল: পর্ব–৪১
ভাষার দেয়াল ভাঙছে এআই, অনুবাদ কি নির্ভুল
এক ভাষার কথা অন্য ভাষায় বোঝানো শুধু শব্দ বদলে দেওয়ার বিষয় নয়। একই শব্দ বাক্যের প্রসঙ্গ, সংস্কৃতি কিংবা পরিস্থিতি অনুযায়ী ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করতে পারে। এ কারণেই অনুবাদে এআইয়ের সাফল্যের পাশাপাশি কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে।
সাদিয়া (ছদ্মনাম), ঢাকার একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী। বিদেশে থাকা বন্ধুর একটি ইংরেজি বার্তা বুঝতে সে অনুবাদ অ্যাপ ব্যবহার করল। কয়েক সেকেন্ডেই বাংলা অনুবাদ পাওয়া গেল; কিন্তু বন্ধুর কথার রসিকতা ও আবেগ কি ঠিকভাবে ধরা পড়ল?
আধুনিক এআই অনুবাদ শুধু শব্দের সঙ্গে শব্দ মেলায় না; বাক্যের প্রসঙ্গ ও শব্দের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে অর্থ বোঝার চেষ্টা করে। সাংবাদিকেরা সংবাদ প্রতিলিপি তৈরি ও অনুবাদেও এ প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন। ২০২৫ সালে সেন্টার ফর নিউজ, টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশনের গবেষণায় এমন ব্যবহারের কথা উঠে এসেছে। তবে বাংলা বা কম ডিজিটাল তথ্যসমৃদ্ধ ভাষায় ভুলের আশঙ্কা থাকতে পারে। বিশেষ করে আইনি ও চিকিৎসাসংক্রান্ত অনুবাদে সামান্য ভুলও বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে।
তাহলে ব্যবহার করবেন কীভাবে?
সাধারণ কথাবার্তায় অনুবাদ অ্যাপ ব্যবহার করুন।
গুরুত্বপূর্ণ নথি বিশেষজ্ঞ দিয়ে যাচাই করান।
মূল লেখার সঙ্গে অনুবাদ মিলিয়ে দেখুন।
সাদিয়া বন্ধুর বার্তাটি বুঝলেন, তবে উত্তর পাঠানোর আগে অনুবাদটি নিজে পড়ে নিলেন।
l লেখক: টেক ব্লগার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর