প্রযুক্তি

আয়ের শর্ত কঠিন করছে ইউটিউব, কনটেন্ট নির্মাতাদের যা মানতে হবে

প্রযুক্তি ডেস্ক
ইউটিউবফাইল ছবি: রয়টার্স

শখের বসে বা অনলাইনে আয়ের জন্য অনেকেই ইউটিউবে চ্যানেল খুলে নিয়মিত ভিডিও প্রকাশ করেন। ইউটিউব থেকে নিয়মিত আয় করার পাশাপাশি তারকাও বনে গেছেন কেউ কেউ। ফলে অনেক ভিডিও নির্মাতাই নতুন চ্যানেল খুলে ইউটিউব থেকে আয়ের চেষ্টা করছেন। আর তাই এবার নতুন চ্যানেলের জন্য আয়ের শর্ত কঠিন করতে যাচ্ছে ইউটিউব। নতুন এ পরিকল্পনার আওতায় ইউটিউব থেকে আয় করতে হলে বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ ওয়াচটাইম (দর্শকদের ভিডিও দেখার সময়) অর্জন করতে হবে।

ইউটিউবের তথ্যমতে, নতুন নিয়মের আওতায় ইউটিউবে আয় করতে হলে গত এক বছরে অন্তত ৮ হাজার ঘণ্টা মানসম্পন্ন ওয়াচ আওয়ার থাকতে হবে। আর শর্টস ভিডিও থেকে আয় করতে হলে গত ৯০ দিনে অন্তত ২ কোটি মানসম্পন্ন ভিউ থাকতে হবে। বর্তমানে ইউটিউবের পার্টনার প্রোগ্রামে যুক্ত হয়ে আয় করতে একজন নির্মাতার অন্তত ১ হাজার গ্রাহক (সাবস্ক্রাইবার) থাকতে হয়। এর পাশাপাশি গত এক বছরে ৪ হাজার ঘণ্টা ওয়াচ আওয়ার অথবা গত ৯০ দিনে ১ কোটি শর্টস ভিউ প্রয়োজন হয়। নতুন নিয়মে এই দুটি সীমাই দ্বিগুণ করা হয়েছে।

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শর্টস থেকে আয় করার ক্ষেত্রেও নতুন নিয়ম করেছে ইউটিউব। শর্টস নির্মাতাদের আয় কর্মসূচির আওতায় থাকতে হলে প্রতি ৯০ দিনে অন্তত ১ কোটি শর্টস ভিউ পেতে হবে। কোনো চ্যানেলের ভিউ এই সীমার নিচে নেমে গেলে চ্যানেলটি পার্টনার প্রোগ্রামে থাকলেও শর্টস থেকে আয় করতে পারবে না, তবে দীর্ঘ ভিডিও থেকে আয় করা যাবে। পরে আবার ৯০ দিনে ১ কোটি ভিউ হলে শর্টস থেকেও আয় করা যাবে।

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ইউটিউব জানিয়েছে, ইউটিউবে ভিডিও দেখার পরিমাণ দ্রুত বাড়ছে। বর্তমানে প্রতিদিন ইউটিউবে ২০ হাজার কোটির বেশি শর্টস ভিডিও দেখা হয়। টেলিভিশনে প্রতিদিন ইউটিউবের ভিডিও দেখার সময়ও ১০০ কোটি ঘণ্টার বেশি। ইউটিউবের ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেই আয়ের শর্ত পরিবর্তন করা হচ্ছে। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে নতুন নিয়ম কার্যকর করা হবে। তবে নতুন নিয়মে ইতিমধ্যে পার্টনার প্রোগ্রামে যুক্ত নির্মাতাদের ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না। তাঁরা আগের নিয়মেই ইউটিউব থেকে আয় করতে পারবেন।

সূত্র: টেক ক্র্যাঞ্চ

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