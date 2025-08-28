ইন্টারনেট সেবা দেওয়ার পাশাপাশি অ্যাপ চালু করছে কার্নিভ্যাল

ইন্টারনেট সেবা দেওয়ার পাশাপাশি অ্যাপ চালু করছে কার্নিভ্যাল
ইকোসিস্টেম মার্কেটপ্লেস অ্যাপ চালু করতে যাচ্ছে দেশের শীর্ষস্থানীয় আইএসপি ‘কার্নিভ্যাল ইন্টারনেট’। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে চালু হতে যাওয়া এই অ্যাপের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা বিল পরিশোধের পাশাপাশি ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা, ক্ষুদ্র বিমা, অনলাইন লার্নিং এবং ই-কমার্সের মাধ্যমে আয়ের সুযোগ পাবেন। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর গুলশানে নিজ কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব তথ্য জানিয়েছেন কার্নিভ্যাল ইন্টারনেটের গ্রুপ সিএমও হাসান মেহেদী।
হাসান মেহেদী জানান, ডট লাইনস গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান হচ্ছে কার্নিভ্যাল ইন্টারনেট। ২০১৫ সালে যাত্রা শুরু করা কার্নিভ্যাল ইন্টারনেট এরই মধ্যে দেশের ৪০৩টি উপজেলায় নিজস্ব ফাইবার ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে। বর্তমানে ৩১ হাজারের বেশি গ্রাম ও শহরের সাড়ে ৪ লাখের বেশি ব্যবহারকারী কার্নিভ্যালের নেটওয়ার্কে যুক্ত রয়েছেন। বিশাল নেটওয়ার্ক ও গ্রাহকসংখ্যা বেশি থাকায় কার্নিভ্যাল ইন্টারনেটকে বাংলাদেশের সেরা ব্রডব্যান্ড আইএসপি প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি দিয়েছে এশিয়া প্যাসিফিক নেটওয়ার্ক ইনফরমেশন সেন্টারের (এপনিক)।
ইকোসিস্টেম মার্কেটপ্লেস অ্যাপ যেভাবে কাজ করবে
ডট লাইনস গ্রুপের অধীন থাকা বিভিন্ন সেবা, যেমন কার্নিভ্যাল কেয়ার (স্বাস্থ্যসেবা), বি সেলার (জিরো-ইনভেস্টমেন্ট রিসেলিং প্ল্যাটফর্ম) এবং কার্নিভ্যাল অ্যাসিউর (মাইক্রো-ইনস্যুরেন্স) একত্র করে নতুন অ্যাপটি তৈরি করা হয়েছে। অ্যাপটির প্রথম পরীক্ষামূলক সংস্করণে বিল পরিশোধ ও ইন্টারনেট–সংক্রান্ত সুবিধা থাকলেও খুব দ্রুতই নিম্নোক্ত চারটি সুবিধা যুক্ত করা হবে।
১. কার্নিভ্যাল লার্নিং: এই প্ল্যাটফর্মে ব্যবহারকারীরা বাংলা ভাষায় অনলাইন কোর্স করে নিজেদের দক্ষতা বাড়াতে পারবেন। বিবিসি জানালার মাধ্যমে ইংরেজি শেখার সুযোগও থাকছে এখানে, যা ফ্রিল্যান্সিং জগতে প্রবেশের জন্য তরুণদের যোগ্য করে তুলবে।
২. কার্নিভ্যাল কেয়ার: প্রত্যন্ত গ্রামে দ্রুত ও সহজে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেবে সুবিধাটি। ফলে টেলিমেডিসিন ও অন্য স্বাস্থবিষয়ক সেবাগুলো ঘরে বসেই পাওয়া যাবে।
৩. কার্নিভ্যাল অ্যাসিউর: দেশের শীর্ষস্থানীয় ইনস্যুরেন্স প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভন্ন সুবিধা একই প্ল্যাটফর্মে আনবে কার্নিভ্যাল অ্যাসিউর। ফলে সহজেই স্বাস্থ্য ও জীবনবিমা করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা।
৪. বিসেলার: কোনো ধরনের বিনিয়োগ ছাড়াই যে কেউ প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করে পণ্য বিক্রির মাধ্যমে আয় করতে পারবেন।