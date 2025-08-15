স্টার্টআপ ওয়ার্ল্ড কাপের বাংলাদেশ পর্বে চ্যাম্পিয়ন রোবো লাইফ

স্টার্টআপ ওয়ার্ল্ড কাপের বাংলাদেশ পর্বে চ্যাম্পিয়ন রোবো লাইফ
স্টার্টআপ ওয়ার্ল্ড কাপ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ‘রোবো লাইফ’ দল। প্রথম ও দ্বিতীয় রানারআপ হয়েছে ‘উইগ্রো’ ও ‘রকেট ওয়েভ’ দল। গতকাল বৃহস্পতিবার ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (ডিআইইউ) আশুলিয়া ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত ‘স্টার্টআপ ওয়ার্ল্ড কাপ বাংলাদেশ’ শীর্ষক এই প্রতিযোগিতায় ১৫টি স্টার্টআপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বাংলাদেশ পর্বে বিজয়ী দল পুরস্কার হিসেবে ৫০ হাজার টাকার বিনিয়োগ পাওয়ার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোতে অনুষ্ঠেয় স্টার্টআপ ওয়ার্ল্ড কাপের গ্লোবাল ফাইনালে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবে। এ ছাড়া সেরা ১০টি দল যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ নেটওয়ার্কিং সেশনে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। আজ শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।
প্রতিযোগিতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ বিভাগের প্রধান ও স্টার্টআপ ওয়ার্ল্ড কাপের বাংলাদেশ পর্বের কান্ট্রি ডিরেক্টর মো. কামরুজ্জামান জানান, প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ডে অংশ নেয় ২৮২টি দল। বিজয়ী ৬২টি দল সেমিফাইনালে অংশ নিলেও সেরা ১৫টি দল চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেয়। বাংলাদেশের স্টার্টআপগুলোকে নিজেদের উদ্ভাবন ও পরিকল্পনা বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সুযোগ দিতেই এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।
স্টার্টআপ ওয়ার্ল্ড কাপ বাংলাদেশ পর্বের চূড়ান্ত আসরে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসির চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, পেগাসাস টেক ভেঞ্চারসের পার্টনার উইলিয়াম রিচার্ট, ড্যাফোডিল ফ্যামিলির চেয়ারম্যান মো. সবুর খান, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য এম আর কবির এবং সহ-উপাচার্য মোহাম্মদ মাসুম ইকবাল।
উল্লেখ্য, স্টার্টআপ ওয়ার্ল্ড কাপ বিশ্বজুড়ে মর্যাদাপূর্ণ স্টার্টআপ প্রতিযোগিতা হিসেবে পরিচিত, যা যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পেগাসাস টেক ভেঞ্চারসের উদ্যোগে ১০০টির বেশি দেশে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতা উদ্ভাবনী স্টার্টআপগুলোকে বিনিয়োগকারী, করপোরেট ব্যক্তিত্ব এবং প্রযুক্তি খাতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার একটি অনন্য সুযোগ করে দেয়। বাংলাদেশে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ বিভাগ।