ফ্রি ফায়ার গেমের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়েছেন জামাল ভূঁইয়া

ফ্রি ফায়ার গেমের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়েছেন জামাল ভূঁইয়া
বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় মোবাইল গেম ফ্রি ফায়ারের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়েছেন বাংলাদেশ ফুটবল দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া। বাংলাদেশের ফুটবলের সঙ্গে মানুষকে আরও সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি দেশের তরুণ খেলোয়াড় ও ফুটবলপ্রেমীদের অনুপ্রাণিত করতে গত মাসে জামাল ভূঁইয়াকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। আজ সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ফ্রি ফায়ার গেম কর্তৃপক্ষ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নতুন এ উদ্যোগের আওতায় ১ জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) অফিশিয়াল জার্সি ইন-গেম আইটেম হিসেবে চালু করেছে ফ্রি ফায়ার। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের গেমাররা গেমের মধ্যে ভার্চ্যুয়াল ব্যাটেল ফিল্ডে জাতীয় ফুটবল দলকে তুলে ধরতে পারবেন। বাফুফের এই জার্সি বিনা মূল্যে পাওয়া যাবে এবং একটি বিশেষ মিশন সম্পন্ন করলে গেমাররা জার্সিটি আনলক করতে পারবেন।
ফ্রি ফায়ারে বাফুফের জার্সি যুক্ত হওয়া বাংলাদেশি গেমারদের জন্য একটি বিশেষ ফিচার। এর ফলে ফ্রি ফায়ার গেম খেলার সময় সরাসরি জাতীয় ফুটবল দলের প্রতি নিজেদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারবেন গেমাররা।
ডিজিটাল কার্যক্রমের পাশাপাশি জামাল ভূঁইয়া বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের অধীন মানিকনগর ফুটবল একাডেমি পরিদর্শন করবেন। একই সঙ্গে জামাল ভূঁইয়া তরুণ ফুটবলার ও ফ্রি ফায়ার ইনফ্লুয়েন্সারদের সঙ্গে দেখা করবেন।