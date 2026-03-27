বিশ্বজুড়ে চালু হলো গুগলের সার্চ লাইভ, ব্যবহার করবেন যেভাবে

বিশ্বজুড়ে চালু হলো গুগলের সার্চ লাইভ, ব্যবহার করবেন যেভাবে
ব্যবহারকারীদের অনলাইন সার্চ অভিজ্ঞতায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে বিশ্বজুড়ে ‘সার্চ লাইভ’–সুবিধা চালু করেছে গুগল। নতুন এ সুবিধা চালুর ফলে টাইপ না করেই ভয়েস ও ক্যামেরার মাধ্যমে গুগল সার্চে ধারাবাহিক প্রশ্নোত্তরমূলক কথোপকথন চালানো যাবে।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গুগল জানিয়েছে, সার্চ লাইভের এই বৈশ্বিক সম্প্রসারণের ফলে ব্যবহারকারীরা সার্চের সঙ্গে আরও প্রাসঙ্গিক যোগাযোগ করতে পারবেন। নতুন এই সুবিধা পরিচালিত হচ্ছে ‘জেমিনাই ৩.১ ফ্ল্যাশ লাইভ’ মডেলের মাধ্যমে। এটি বিভিন্ন ভাষা বুঝতে সক্ষম এবং মানুষের সঙ্গে কথোপকথনের মতোই সহজ ও স্বাভাবিকভাবে কাজ করে।
২০২৫ সালের জুনে সীমিত পরিসরে সার্চ লাইভ সুবিধা চালু করে গুগল। কণ্ঠস্বরনির্ভর এই সুবিধার মাধ্যমে চাইলেই গুগল সার্চের সঙ্গে ধারাবাহিক প্রশ্নোত্তরমূলক কথোপকথন চালানো যায়। এত দিন সুবিধাটি শুধু যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী নির্বাচিত অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল।
সার্চ লাইভ ব্যবহার করতে অ্যান্ড্রয়েড বা আইওএস অপারেটিং সিস্টেমে চলা স্মার্টফোনে গুগল অ্যাপ খুলে সার্চ বারের নিচে থাকা ‘লাইভ’ আইকনে ট্যাপ করতে হবে। এরপর প্রশ্ন উচ্চারণ করলেই অডিও আকারে উত্তর মিলবে। প্রয়োজনে পরবর্তী প্রশ্ন করে ধারাবাহিক প্রশ্নোত্তরমূলক কথোপকথন চালিয়ে যাওয়া যাবে। এমনকি ভিডিও চালু করে কোনো বস্তু সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক উত্তরও জানা যাবে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া