আগামীকাল চট্টগ্রামে শুরু হচ্ছে এসইও ও এআই নিয়ে সম্মেলন

আগামীকাল চট্টগ্রামে শুরু হচ্ছে এসইও ও এআই নিয়ে সম্মেলন
সারা বিশ্বে ডিজিটাল বিপণন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ডিজিটাল জনশক্তিকে বিশ্বমানের হিসেবে গড়ে তুলতে আগামীকাল শনিবার চট্টগ্রামের সিটি গেট এলাকার সুজানা স্কয়ারে শুরু হচ্ছে এসইও (সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন) এবং এআই নিয়ে সম্মেলন। দিনব্যাপী এ সম্মেলনে সারা দেশ থেকে প্রায় চার শতাধিক এসইও পেশাজীবী, ফ্রিল্যান্সার, আইটি উদ্যোক্তা এবং ডিজিটাল বিপণন বিশেষজ্ঞরা অংশ নেবেন। আজ শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন সম্মেলনের আয়োজক প্রতিষ্ঠান জায়ান্ট মার্কেটার্স।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সম্মেলনে একাধিক সেশন, প্যানেল আলোচনা, কেস স্টাডি এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব আয়োজন করা হবে। এসব পর্বে এসইও ও এআই প্রযুক্তির সমন্বয়ে কীভাবে অনলাইন ব্যবসা ও ক্যারিয়ারের উন্নয়ন করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি সফল হওয়ার দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে।
সম্মেলনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে জায়ান্ট মার্কেটার্সের প্রতিষ্ঠাতা মাসুম বিল্লাহ ভূঁইয়া বলেন, ‘বাংলাদেশের তরুণেরা আজ দক্ষতার সঙ্গে সারা বিশ্বে কাজ করে যাচ্ছেন। আগামী দিনের কাজের বাজারে এআই হবে প্রধান শক্তি। এই সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা দেশের তরুণদের এক প্ল্যাটফর্মে এনে ভবিষ্যতের ডিজিটাল অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করতে চাই।’
সম্মেলনের সহ-আয়োজক এআই অটোমেটিকের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল আউয়াল বলেন, ‘এই সম্মেলন শুধু শেখার জায়গা নয়, বরং এটি অভিজ্ঞতা বিনিময় ও শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরির একটি বড় মাধ্যম। দেশের প্রযুক্তি খাতকে এগিয়ে নিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।’