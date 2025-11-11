চ্যাটজিপিটির নতুন সংস্করণ চালু করবে ওপেনএআই
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলের নতুন সংস্করণ চালুর প্রস্তুতি নিচ্ছে মার্কিন প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই। শিগগিরই চালু হবে পরবর্তী প্রজন্মের ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল জিপিটি ৫.১। এই সিরিজে থাকবে তিনটি সংস্করণ—জিপিটি ৫.১ বেস, জিপিটি ৫.১ রিজনিং ও জিপিটি ৫.১ প্রো। জিপিটি ৫.১ প্রো মাসে ২০০ ডলার ফির বিনিময়ে পাওয়া যাবে।
জানা গেছে, নতুন মডেল এরই মধ্যে মাইক্রোসফটের অ্যাজুর ক্লাউড প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। খুব শিগগির জিপিটি ৫.১ প্রকাশের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে। ওপেনএআই সাধারণত তিন থেকে চার মাস বিরতিতে নতুন সংস্করণ প্রকাশ করে। গত ৭ আগস্ট সর্বশেষ জিপিটি ৫ উন্মুক্ত হয়। নতুন জিপিটি ৫.১ সংস্করণে বড় কোনো পরিবর্তন আসছে না বলে জানা গেছে। নতুন সংস্করণে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত নিরাপত্তাব্যবস্থায় উন্নতি, মডেলের গতি ও কাজে দৃশ্যমান অগ্রগতি দেখা যাবে বলে জানা গেছে।
ওপেনএআই সম্প্রতি কোড লেখার সহায়ক জনপ্রিয় মডেল কোডেক্সের নতুন সংস্করণ উন্মোচন করেছে। নতুন সংস্করণটির নাম জিপিটি ৫ কোডেক্স মিনি। এটি তুলনামূলক কম খরচে ব্যবহারযোগ্য হলেও কার্যকারিতায় প্রায় কোডেক্স হাইয়ের সমমানের। একই সঙ্গে এই সংস্করণে ব্যবহারকারীরা পাবেন ৫০ শতাংশ বেশি রেট লিমিট–সুবিধা। ওপেনএআই জানিয়েছে, জিপিটি ৫ কোডেক্স মিনি মূলত সহজ বা স্বল্প জটিলতার কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে। ব্যবহারকারীরা যখন নির্ধারিত সীমার প্রায় ৯০ শতাংশ ব্যবহার করে ফেলবেন, তখন কোডেক্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিনি সংস্করণ ব্যবহারের পরামর্শ দেবে, যেন কাজের গতি ব্যাহত না হয়।
ওপেনএআই বলছে, জিপিটি ৫ কোডেক্স মিনিতে প্রায় চার গুণ বেশি ব্যবহারসীমা থাকবে। যদিও এটি তুলনামূলক ছোট মডেল হওয়ায় সক্ষমতায় সামান্য পার্থক্য রয়েছে। নতুন আপডেটের ফলে চ্যাটজিপিটি প্লাস, বিজনেস ও এডু ব্যবহারকারীরা আগের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেশি রেট লিমিট–সুবিধা পাবেন। অন্যদিকে প্রো ও এন্টারপ্রাইজ গ্রাহকেরা পাবেন অগ্রাধিকারভিত্তিক দ্রুত প্রতিক্রিয়ার সুবিধা। সব মিলিয়ে আসন্ন জিপিটি ৫.১ প্রকাশের পর কোডেক্স মডেলের কার্যক্ষমতা ও পারফরম্যান্সের সীমা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে।
নতুন মডেল উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় ওপেনএআই ছাড়া গুগল জেমিনি ৩ প্রো মডেলের পরীক্ষামূলক সংস্করণ চালাচ্ছে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি অ্যানথ্রোপিকও তাদের পরবর্তী প্রজন্মের ক্লড মডেল উন্নয়নে কাজ করছে।
সূত্র: ব্লিপিংকম্পিউটার