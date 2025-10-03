ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট স্থগিত করায় ইউটিউবের গচ্চা প্রায় ৩০০ কোটি টাকা

ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট স্থগিত করায় ইউটিউবের গচ্চা প্রায় ৩০০ কোটি টাকা
২০২১ সালের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ভবনে হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইউটিউব অ্যাকাউন্ট সাময়িকভাবে স্থগিত করেছিল ইউটিউব। অ্যাকাউন্ট স্থগিতের জের ধরে পরে ইউটিউবের বিরুদ্ধে মামলা করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই মামলা নিষ্পত্তির জন্য ২ কোটি ৫০ লাখ ডলার বা প্রায় ২৯৯ কোটি টাকা (প্রতি ডলারে বিনিময়মূল্য ১২২ টাকা ধরে) পরিশোধ করতে রাজি হয়েছে ইউটিউব কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে আদালতে নথিও জমা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
মামলা নিষ্পত্তির জন্য ইউটিউব যে অর্থ দেবে, তার মধ্যে ২২ কোটি ডলার ‘ট্রাস্ট ফর দ্য ন্যাশনাল মল’ নামের একটি অলাভজনক সংস্থার তহবিলে জমা দেওয়া হবে। অবশিষ্ট অর্থ মামলার অন্য বাদী পক্ষের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। তাদের মধ্যে আছেন কনজারভেটিভ পলিটিক্যাল অ্যাকশন কনফারেন্স আয়োজন করা আমেরিকান কনজারভেটিভ ইউনিয়ন এবং মার্কিন লেখক নাওমি উলফ।
মামলা নিষ্পত্তির জন্য অর্থ পরিশোধে রাজি হলেও ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট স্থগিতের বিষয়ে কোনো দোষ স্বীকার করেনি ইউটিউব। ফলে এ কারণে প্রতিষ্ঠানটির নীতি বা পণ্যে কোনো পরিবর্তন আসবে না। ইউটিউবের তথ্যমতে, ২০২১ সালে ট্রাম্পের ইউটিউব অ্যাকাউন্ট পুরোপুরি বন্ধ হয়নি, এ সময় তিনি শুধু নতুন করে ভিডিও আপলোড করতে পারেননি। ২০২৩ সালে তার অ্যাকাউন্ট স্বাভাবিকভাবে চালু করা হয়।
গুগলের মালিকানাধীন ইউটিউবের এই সমঝোতার মধ্য দিয়ে তিনটি বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ট্রাম্পের সব মামলা নিষ্পত্তি হলো। ২০২১ সালে ইউটিউবের পাশাপাশি টুইটার (বর্তমানে এক্স) এবং ফেসবুক মূল প্রতিষ্ঠান মেটার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন ট্রাম্প। তার অভিযোগ ছিল, তাকে ও অন্য রক্ষণশীল কণ্ঠস্বরকে অন্যায়ভাবে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ বছরের শুরুর দিকে মেটা ও এক্সও বিপুল পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে মামলা নিষ্পত্তি করেছে।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস