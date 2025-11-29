এআইয়ের যুগে সাংবাদিকতা নিয়ে বিআইজেএফের কর্মশালা

এআইয়ের যুগে সাংবাদিকতা নিয়ে বিআইজেএফের কর্মশালা
বার্তাকক্ষে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) টুলকে কীভাবে দায়িত্বশীল ও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়, তা নিয়ে আজ শনিবার এক কর্মশালার আয়োজন করে বাংলাদেশ আইসিটি জার্নালিস্ট ফোরাম (বিআইজেএফ)। রাজধানীর ধানমন্ডিতে বিসিএস ইনোভেশন সেন্টারে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
‘এআই ইন জার্নালিজম: ইমপ্যাক্ট, চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড’ শিরোনামে কর্মশালায় অংশ নেন সংগঠনের সদস্যরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাইফুল আলম চৌধুরী প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় বলেন, ‘এআই কোনো জাদুর চেরাগ নয়। আলাদিনের চেরাগের মতো এআই যত ভালোভাবে ঘষবেন, ততই ভালো ফল দেবে। এক টুল দিয়ে সব কাজ না করে, প্রয়োজনভেদে বিভিন্ন টুল ব্যবহার করতে হবে। বিশ্বের সব বড় সংবাদমাধ্যম এরই মধ্যে এআই প্রযুক্তিকে নিউজরুমের অবিচ্ছেদ্য অংশ করেছে। বাংলাদেশের সাংবাদিকদের দক্ষতা বাড়ানোর সময় এখনই, এমনটি না হলে শঙ্কা রয়েছে পিছিয়ে পড়ার।’
কর্মশালায় ব্যবহারিক কয়েকটি দিক উপস্থাপন করেন দ্য ডেইলি স্টারের ডিজিটাল গ্রোথ এডিটর আজাদ বেগ। পিন পয়েন্ট এআই ও নোটবুক এলএমের মাধ্যমে কীভাবে দ্রুত ও মানসম্মত প্রতিবেদন তৈরি করা যায়, তিনি তা দেখান।
কর্মশালা সঞ্চালনা করেন বিআইজেএফের সভাপতি হিটলার এ হালিম। স্বাগত বক্তৃতা করেন সংগঠনের সহসভাপতি ভূঁইয়া ইনাম লেনিন। এ ছাড়া বক্তৃতা করেন সাধারণ সম্পাদক সাব্বিন হাসান। কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীর হাতে সনদ তুলে দেন সাইফুল আলম চৌধুরী, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির (বিসিএস) মহাসচিব মো. মনিরুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ আবুল হাসান ও বিআইজেএফ নির্বাহী কমিটির সদস্যরা। বিসিএসের সহযোগিতায় ও গিগাবাইট বাংলাদেশের পৃষ্ঠপোষকতায় এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।