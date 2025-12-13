আজ শেষ হচ্ছে কম্পিউটার সিটির মেলা
সর্বশেষ সংস্করণের সব কম্পিউটার, ল্যাপটপ, আর অন্যান্য যন্ত্রসহ নিত্যনতুন অনুমোদিত প্রযুক্তিপণ্য প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে আয়োজিত রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিসিএস কম্পিউটার সিটিতে ‘সিটিআইটি মেগা ফেয়ার ২০২৫’ আজ শনিবার শেষ হচ্ছে। মেলায় গতকাল শুক্রবার শিশু-কিশোরদের জন্য আয়োজন করা হয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। ৮ ডিসেম্বর শুরু হয়েছিল এই মেলা।
মেলার কারণে সাধারণ সময়ের তুলনায় ল্যাপটপ, কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিপণ্যের বিক্রি বেশি হয়েছে বলে জানিয়েছেন কম্পিউটার সিটির বিভিন্ন বড় প্রতিষ্ঠানের বিক্রেতারা। তাঁরা বলেন, এবার ল্যাপটপ তুলনামূলক বেশি বিক্রি হয়েছে কম্পিউটারের তুলনায়। তার অন্যতম কারণ র্যাম ও এসএসডির দাম বৃদ্ধি। ছোট প্রতিষ্ঠানের বিক্রেতারা বলেন, ‘আমরা আশানুরূপ বিক্রি করতে পারিনি এবং মেলা উপলক্ষে যে পরিমাণ ক্রেতাসমাগম হবে মনে করেছিলাম তাও হয়নি।’ তা ছাড়া শুক্রবারে মেট্রোরেল বন্ধ ছিল এবং ঢাকায় একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে। সে জন্য শুক্রবারেও মেলায় ক্রেতাসমাগম কম হয়েছে। আজ শনিবার মেলার শেষ দিন হওয়ায় ক্রেতাসমাগম ও বিক্রির পরিমাণ বাড়বে বলে আশা করছেন তাঁরা।
বিসিএস কম্পিউটার সিটির প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মসিউর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা আমাদের মেলার যে লক্ষ্য ছিল তা সম্পন্ন পূরণ করতে পারিনি, কিন্তু আমরা সফল মনে করছি এই মেলাকে। কারণ, ক্রেতাসমাগম ও বিক্রি বেড়েছে মেলার সময়। আমরা শুক্রবারে আরও বেশি ক্রেতাসমাগম ও বিক্রি আশা করেছিলাম। কিন্তু কাল মেট্রোরেল বন্ধ থাকার কারণে ক্রেতাসমাগম কম হয়েছে, সেই সঙ্গে বিক্রিও কম হয়েছে। যেহেতু বিশ্বব্যাপী সব পণ্যের দাম বেড়েছে, সেটিও একটি কারণ বিক্রি কিছুটা কম হওয়ার পেছনে।’
মেলায় আগত ক্রেতা কলেজ শিক্ষার্থী কাজী ওয়াসি উদ্দিন বলেন, ‘আরও এক মাস পর ল্যাপটপ কেনার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু জানতে পারলাম এখানে মেলা হচ্ছে, তাই এখন কিনেছি এবং মোটামুটি কম দামে ল্যাপটপ কিনতে পেরে আমি খুশি।’ আরেকজন ক্রেতা মুন বলেন, ‘আমি জানতাম না মেলা হচ্ছে, এসে জানি মেলার কথা এবং মেলা উপলক্ষে বিক্রেতারা অনলাইনে যে দাম দিয়েছে তার থেকে কম রাখছে। তা ছাড়া বিভিন্ন রকমের উপহার দিচ্ছে এবং লটারির কুপন দিচ্ছে, সবকিছু মিলিয়ে ভালোই লাগছে আমার।’
গতকাল শুক্রবার অনুষ্ঠিত গিগাবাইট চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন বিসিএস কম্পিউটার সিটির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আকতার হোসেন খান এবং মেলার আহ্বায়ক মো. জায়েদ আলী ভূইয়াসহ কমিটির সব সদস্য। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পৃষ্ঠপোষক গিগাবাইটের প্রডাক্ট ম্যানেজার ও স্মার্ট টেকনোলজির সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো. তানজিম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।
প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে ছিলেন কার্টুনিস্ট, লেখক ও উন্মাদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আহসান হাবিব; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. হারুন অর রশীদসহ অনেকে।
চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাটি উন্মুক্ত বিভাগসহ ৪ থেকে ১৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য মোট চারটি বিভাগে আয়োজন করা হয়। বিভাগগুলোতে প্রথম স্থান অর্জন করে সমৃদ্ধি রায়, অর্পণ দাশ, মো. মনতাসিবুল ইসলাম এবং আসিফ হাসান। রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বিসিএস কম্পিউটার সিটিতে মেলা আজ রাত ৯টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকবে।