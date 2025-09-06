বাংলাদেশেরও সেমিকন্ডার শিল্পে ভালো করার সুযোগ রয়েছে

বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান
বাংলাদেশেরও সেমিকন্ডার শিল্পে ভালো করার সুযোগ রয়েছে
বিশ্ব এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। এই প্রযুক্তিগত বিপ্লবের কেন্দ্রে রয়েছে সেমিকন্ডাক্টরশিল্প। ইলেকট্রনিকস থেকে শুরু করে স্বয়ংক্রিয় গাড়ি, রোবোটিকস এবং সুপারকম্পিউটারের মতো সব অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মূল উপাদান হলো সেমিকন্ডাক্টর চিপ। এগুলোর ওপর ভিত্তি করেই আমাদের ডিজিটাল বিশ্ব পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশেরও সেমিকন্ডার শিল্পে ভালো করার সুযোগ রয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে সেমিকন্ডাক্টরশিল্প নিয়ে একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তাদের আলোচনায় এসব তথ্য জানানো হয়।
সম্ভাবনাময় সেমিকন্ডাক্টরশিল্পের বিস্তারিত তথ্য নিয়ে লেখা বইটির নাম ‘প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় সেমিকন্ডাক্টর ও বাংলাদেশের সম্ভাবনা’। স্টুডেন্ট-ওয়েজ থেকে প্রকাশিত বইটির লেখক বাংলাদেশের সেমিকন্ডাক্টর শিল্পপ্রতিষ্ঠান উল্কাসেমির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ও প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এনায়েতুর রহমান।
অনুষ্ঠানে বইটির লেখক এনায়েতুর রহমান বলেন, দেশের সেমিকন্ডাক্টরশিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ বই এটি। সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় থেকে শুরু করে সেমিকন্ডাক্টরের মৌলিক ধারণা, বৈশ্বিক শিল্প খাতে নিয়ে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়েছে বইটিতে। আমাদের প্রতিবেশী অনেক দেশ সেমিকন্ডাক্টর নিয়ে কাজ করছে। বাংলাদেশও সেমিকন্ডাক্টরশিল্পে সাফল্য অর্জন করতে পারে। বইটি মেধাবী শিক্ষার্থীদের পথ দেখাবে।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, সেমিকন্ডাক্টরশিল্প আধুনিক বিশ্বের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। বিভিন্ন চিপ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণের ক্ষমতাকে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় বৃদ্ধি করেছে। এর ফলে আমাদের দৈনন্দিন জীবন সহজ হয়েছে এবং নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিংয়ের মতো প্রযুক্তি চিপের উন্নত প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষমতার কারণেই কাজ করতে পারছে। সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে এগিয়ে থাকা দেশগুলো প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিকভাবে অনেক শক্তিশালী অবস্থানে আছে। এই শিল্পে আধিপত্য বিস্তারের জন্য বিশাল অঙ্কের বিনিয়োগও করছে দেশগুলো। সেমিকন্ডাক্টরশিল্প কেবল প্রযুক্তির উন্নতিই নয়, এটি প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং কৌশলগত সক্ষমতার জন্যও অপরিহার্য।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্রুনাই হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি রোজাইমি আব্দুল্লাহ, মাইক্রোসফটের বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালের কান্ট্রি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইউসুপ ফারুক, উল্কাসেমির চেয়ারম্যান আরিফা চৌধুরী রহমান প্রমুখ।