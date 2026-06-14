প্রযুক্তি

বিশ্বকাপ ফুটবল উপলক্ষে হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে নতুন সুবিধা

আহসান হাবীব
বিশ্বকাপ ফুটবল উপলক্ষে নিজেদের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে একাধিক নতুন সুবিধা যুক্ত করেছে মেটামেটা

বিশ্বকাপ ফুটবল উপলক্ষে নিজেদের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে একাধিক নতুন সুবিধা যুক্ত করেছে মেটা। ফুটবলপ্রেমীদের জন্য তৈরি সুবিধাগুলোর মাধ্যমে ম্যাচের সর্বশেষ ফলাফল জানা, সরাসরি আলোচনায় অংশ নেওয়ার পাশাপাশি বিশ্বকাপ–সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য ও (আধেয়) কনটেন্ট দেখা যাবে। সুবিধাগুলো পর্যায়ক্রমে হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, মেসেঞ্জার ও থ্রেডসে ব্যবহার করা যাবে বলে জানিয়েছে মেটা।

মেটার তথ্য মতে, বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনের পুরো সময় ব্যবহারকারীদের খেলার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রাখতে সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান, খেলোয়াড়, জাতীয় দল, ধারাভাষ্যকার ও কনটেন্ট নির্মাতাদের সঙ্গে কাজ করছে মেটা। এরই ধারাবাহিকতায় ইনস্টাগ্রাম নতুন একটি বিভাগ চালু করা হয়েছে। বিভাগটিতে রিলস, স্টোরিজ, কনটেন্ট নির্মাতাদের পোস্ট, সম্প্রচারকারীদের হালনাগাদ তথ্য এবং অংশগ্রহণকারী জাতীয় দলগুলোর কনটেন্ট এক জায়গায় দেখা যাবে। ইনস্টাগ্রামের ডিরেক্ট মেসেজেও ‘গোল!’ নামের নতুন ভয়েস ইফেক্ট যুক্ত করা হয়েছে। সুবিধাটি ব্যবহার করে ভয়েস বার্তা পাঠালে চ্যাটে ফুটবলবিষয়ক বিশেষ অ্যানিমেশন দেখা যাবে।

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ফেসবুকে যুক্ত করা হয়েছে ‘ফুটবল মোড’। নিউজ ফিডের ওপর থাকা ফেসবুক লোগোতে দুবার ট্যাপ করলেই ফুটবল মোডটি সক্রিয় হবে। এরপর ব্যবহারকারীরা ফুটবল থিমের বিশেষ প্রতিক্রিয়া ব্যবহার করার পাশাপাশি আকারে ছোট ফুটবল গেম খেলতে পারবেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর ‘ওয়্যার ইট’ সুবিধাও যুক্ত করা হয়েছে ফেসবুকে। সুবিধাটির মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা নিজেদের পছন্দের জাতীয় দলের জার্সি ভার্চ্যুয়ালি পরে দেখতে পারবেন। তৈরি হওয়া ছবিগুলো প্রোফাইল ছবি, স্টোরি বা সাধারণ প্রকাশনা হিসেবেও শেয়ার করা যাবে।

মেসেঞ্জারে যুক্ত করা হয়েছে ‘লাইভ আপডেটস’। সুবিধাটির মাধ্যমে গ্রুপ চ্যাটের মধ্যেই গোল, লাল কার্ডসহ ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যাবে। এ ছাড়া ফুটবল থিমের চ্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড ও অ্যানিমেটেড স্টিকার প্যাকও চালু করা হয়েছে মেসেঞ্জারে।

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হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত করা হয়েছে ফুটবল থিমের ভিডিও কল ইফেক্ট, নতুন স্টিকার প্যাক এবং একটি বিশেষ ফুটবল ডিরেক্টরি। এই ডিরেক্টরি থেকে ম্যাচের স্কোর, দলসংক্রান্ত তথ্য, টুর্নামেন্টের সর্বশেষ খবর এবং বিভিন্ন অফিশিয়াল চ্যানেলের কনটেন্ট দেখা যাবে।

থ্রেডসে যুক্ত করা হয়েছে ‘লাইভ চ্যাট’। সুবিধাটি কাজে লাগিয়ে খেলা শুরুর আগে থেকে শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাৎক্ষণিক আলোচনায় অংশ নিতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। সাবেক ফুটবলার সার্জিও আগুয়েরো ও ইয়ান রাইট এসব লাইভ চ্যাট সেশন আয়োজন করবেন। এ ছাড়া থ্রেডসে ফুটবলকেন্দ্রিক একটি বিশেষ কমিউনিটি চালু করা হয়েছে। সেখানে ম্যাচ–সংক্রান্ত আলোচনা, খেলোয়াড়দের কনটেন্ট ও ম্যাচ–পরবর্তী প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন পোস্ট ও লাইভ চ্যাটের মধ্যেই খেলার ফলাফলের সর্বশেষ তথ্য সরাসরি দেখতে পারবেন ব্যবহারকারীরা।

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নিরাপত্তায় বিশেষ নজর

বিশ্বকাপের মতো বড় ক্রীড়া আসরকে ঘিরে অনলাইনে প্রতারণা ও অপব্যবহারের ঝুঁকি সাধারণত বেড়ে যায়। এ কারণে বিশ্বকাপ ফুটবল চলাকালে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে অতিরিক্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা যুক্তের ঘোষণা দিয়েছে মেটা। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, টিকিট জালিয়াতি, আর্থিক প্রতারণা, হয়রানি ও অন্যান্য অনলাইন ঝুঁকি সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের সচেতন করতে হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামসহ বিভিন্ন অ্যাপে নিরাপত্তাবিষয়ক সতর্কবার্তা ও নির্দেশনা প্রদর্শন করা হবে। এর মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রতারণা ও অপব্যবহার থেকে নিরাপদে থাকবেন ব্যবহারকারীরা।

সূত্র: টেকলুসিভ

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