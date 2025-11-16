হোয়াটসঅ্যাপে আসছে নতুন সুবিধা

হোয়াটসঅ্যাপে আসছে নতুন সুবিধা
অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ স্টোরেজ ব্যবস্থাপনাকে আরও সহজ ও কার্যকর করতে নতুন একটি সুবিধা চালু করেছে। অ্যাপের ২.২৫.৩৪.৫ বেটা সংস্করণে সীমিত আকারে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে চ্যাট ক্লিয়ারিং নামের সুবিধা। এই সুবিধা ব্যবহার করে নির্দিষ্ট বার্তা বা আলাদা মিডিয়া বিভাগ, যেমন ছবি, ভিডিও কিংবা ফাইল বেছে নিয়ে মুছে ফেলা যাবে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, নতুন বেটা সংস্করণে বার্তা মুছতে একটি উন্নত বটম শিট নামের ইন্টারফেস যোগ হয়েছে। এতে ব্যবহারকারীরা কোন বার্তা বা মিডিয়া অপসারণ করা হবে, তা আগে থেকেই পর্যালোচনা করতে পারবেন। ফলে পুরো কথোপকথন না মুছে শুধু প্রয়োজনীয় অংশ আলাদা করে মুছতে সুবিধা হবে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রিয়েলটাইম স্টোরেজ ডিসপ্লে। এখানে ফাইল মুছে ফেলার পর ঠিক কত জায়গা খালি হবে, তা দেখা যাবে।
বড় আকারের ভিডিও বা অডিও আছে, এমন গ্রুপ চ্যাটে এটি বেশ কার্যকর হবে। এ ছাড়া সুবিধাটি সহজে খুঁজে পাওয়ার জন্য ‘ক্লিয়ার চ্যাট’ অপশনটিকে চ্যাট ইনফো স্ক্রিনের নিচের অংশে সরিয়ে আনা হয়েছে। বর্তমানে অ্যান্ড্রয়েডের অল্পসংখ্যক বেটা ব্যবহারকারী নতুন ফিচার ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন। হোয়াটসঅ্যাপ ধীরে ধীরে আরও বেশি ব্যবহারকারীর কাছে সুবিধাটি পৌঁছে দেবে। পরীক্ষার পর এটি সব ব্যবহারকারীর জন্য উন্মুক্ত করা হবে।
সূত্র: টেকক্লুসিভ