প্রযুক্তি

উইকিপিডিয়ার মতো ‘গ্রোকিপিডিয়া’ আনছেন ইলন মাস্ক

প্রযুক্তি ডেস্ক
ইলন মাস্কফাইল ছবি: রয়টার্স

অনলাইনে মুক্ত বিশ্বকোষ হিসেবে পরিচিত উইকিপিডিয়াকে পক্ষপাতদুষ্ট আখ্যা দিয়ে সেটির বিকল্প তৈরি করতে যাচ্ছেন এক্সএআই, স্পেসএক্স, টেসলাসহ খুদে ব্লগ লেখার সাইট এক্সের (সাবেক টুইটার) মালিক ইলন মাস্ক। মার্কিন এই প্রযুক্তি উদ্যোক্তা জানিয়েছেন, এক্সএআই নতুন এক অনলাইন বিশ্বকোষ তৈরির কাজ শুরু করবে। গ্রোকিপিডিয়া ‘অত্যন্ত উন্নত’ প্ল্যাটফর্ম হবে, যেখানে মানুষ আরও নির্ভরযোগ্য তথ্য খুঁজে পাবেন।

সম্প্রতি এক্সে (সাবেক টুইটার) উইকিপিডিয়ার পক্ষপাতিত্ব নিয়ে করা এক সমালোচনামূলক পোস্টে সাড়া দিয়ে মাস্ক লিখেছেন, আমরা গ্রোকিপিডিয়া তৈরি করছি। এটি উইকিপিডিয়ার তুলনায় উন্নত হবে।

জানা গেছে, এক্সএআইয়ের তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চ্যাটবট ‘গ্রোক’–এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে গ্রোকিপিডিয়া। ২০২৩ সালের শেষ দিকে এক্সএআই এই গ্রোক উন্মোচন করে, যা মূলত ওপেনএআইয়ের তৈরি চ্যাটজিপিটির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বাজারে আনা হয়।

উইকিপিডিয়ার বিষয়ে মাস্কের অসন্তোষ নতুন নয়। তিনি বারবার অভিযোগ করেছেন, প্ল্যাটফর্মটি রাজনৈতিকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট এবং তথাকথিত ‘ওয়োক আদর্শে’ প্রভাবিত। উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশনের অর্থায়ন মডেল নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, কারণ প্রতিষ্ঠানটি মূলত ব্যবহারকারীদের অনুদানের ওপর নির্ভরশীল। ২০২৩ সালে তিনি মন্তব্য করেন, উইকিপিডিয়া যদি নাম বদলে ‘ডিকিপিডিয়া’ রাখে, তবে তিনি ১০০ কাটি ডলার অনুদান দেবেন। উইকিপিডিয়ার বিষয়ে মাস্কের সমালোচনা সাম্প্রতিক সময়ে আরও তীব্র হয়েছে।

ইলন মাস্কের মালিকানাধীন গ্রোক চ্যাটবটের কার্যকারিতার বিষয়ে বেশ বিতর্ক রয়েছে। এ বছরের শুরুর দিকে এক প্রশ্নের জবাবে গ্রোক জানিয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছেন ইলন মাস্ক, ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জেডি ভ্যান্স। আবার গ্রোক ৪ সংস্করণ উন্মোচনের পর দেখা যায়, চ্যাটবটটি কিছু উত্তরে হিটলারকে প্রশংসা করছে। এ নিয়ে সমালোচনা হলেও মাস্ক দাবি করেন, ব্যবহারকারীরা ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রোককে বিভ্রান্ত করেছে। গ্রোকিপিডিয়া তৈরির জন্য এক্সএআইয়ের তৈরি গ্রোক চ্যাটবট ব্যবহারের বিষয়ে ইলন মাস্ক জানিয়েছেন, গ্রোক ভুল তথ্য শনাক্ত করতে পারে। অর্ধসত্য সংশোধন করার পাশাপাশি অনলাইনে প্রাসঙ্গিক তথ্য যোগ করতে সক্ষম।

সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
প্রযুক্তি থেকে আরও পড়ুন