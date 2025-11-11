গুগলের ওয়েমো রোবোট্যাক্সি চলবে নতুন তিন শহরে

গুগলের ওয়েমো রোবোট্যাক্সি চলবে নতুন তিন শহরে
গুগলের মূল প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেটের মালিকানাধীন স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির গাড়ি নির্মাতা ওয়েমো। ওয়েমো যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েট, লাস ভেগাস ও সান ডিয়েগো শহরে রোবোট্যাক্সি সেবা চালুর ঘোষণা দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহ থেকে নতুন তিন শহরে পরীক্ষামূলকভাবে রোবোট্যাক্সি সেবা শুরু হচ্ছে। এর মাধ্যমে ওয়েমো বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ পরিকল্পনাকে আরও এগিয়ে নিচ্ছে।
দীর্ঘদিন ধরে সেলফ ড্রাইভিং যানবাহন প্রযুক্তি উন্নয়নে কাজ করা ওয়েমো। প্রযুক্তি গবেষণা থেকে সরে গিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্যিক সেবায় মনোযোগ দিচ্ছে সংস্থাটি। সম্প্রতি টেকক্রাঞ্চ ডিজরাপ্ট ২০২৫ সম্মেলনে ওয়েমোর সহপ্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (কো-সিইও) টেকেড্রা মাওয়াকানা বলেন, ‘এখন আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দ্রুত সম্প্রসারণ। ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ আমরা সপ্তাহে অন্তত ১০ লাখ ট্রিপ সম্পন্ন করার লক্ষ্য নিয়েছি। বর্তমানে ওয়েমো সপ্তাহে প্রায় আড়াই লাখ রোবোট্যাক্সির ট্রিপ সম্পন্ন করছে। সাম্প্রতিক সময়ে এ সংখ্যা আরও বেড়েছে।’
ওয়েমো দীর্ঘদিন সিলিকন ভ্যালিতে স্বয়ংক্রিয় গাড়ির প্রযুক্তি পরীক্ষা চালাচ্ছে। ওয়েমো প্রথম বাণিজ্যিক রোবোট্যাক্সি সেবা চালু করে ফিনিক্স শহরে। পরে সেবা সম্প্রসারিত হয় সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়া ও লস অ্যাঞ্জেলেসে। গত বছর প্রতিষ্ঠানটি আটলান্টা ও অস্টিনে উবারের সঙ্গে অংশীদারত্বে রোবোট্যাক্সি সেবা চালু করে। ২০২৬ সালের মধ্যে ডেনভার, মায়ামি, ন্যাশভিল, লন্ডন, সিয়াটল ও ওয়াশিংটন ডিসিতেও বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।
নতুন ঘোষণায় ওয়েমো জানায়, ডেট্রয়েট, লাস ভেগাস ও সান ডিয়েগো শহরে তারা জাগুয়ার আইপেস ও জিকার আরটি মডেলের সেলফ ড্রাইভিং গাড়ি ব্যবহার করবে। প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণ মানুষের জন্য সেবা উন্মুক্ত করা হবে না। প্রতিষ্ঠানটির প্রচলিত কৌশল অনুযায়ী, প্রথমে মানবচালক গাড়ি চালিয়ে শহরের রাস্তার মানচিত্র তৈরি করবেন। পরবর্তী ধাপে মানবচালক সরিয়ে দেওয়া হবে। ধীরে ধীরে সব গাড়ি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলাচল শুরু করবে। গাড়িগুলোতে উন্নত মানের ক্যামেরা, রাডার, লিডার সেন্সর এবং সেলফ ড্রাইভিং সফটওয়্যার ব্যবহার করা হবে। কিছু সময় পরীক্ষামূলকভাবে চালানোর পর সেবা সীমিত আকারে ওয়েমোর কর্মী, সংবাদমাধ্যমকর্মী ও নির্বাচিত কিছু ব্যবহারকারীর জন্য উন্মুক্ত হবে। ধীরে ধীরে তা সাধারণ মানুষের জন্য চালু করা হবে। লাস ভেগাসের মেয়র শেলি বার্কলি বলেন, ‘ওয়েমো ও তাদের স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির আগমন কোনো পরীক্ষামূলক উদ্যোগ নয়। এটি আমাদের শহরের বাসিন্দা ও লাখো পর্যটকের জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক পরিবহনের বিকল্প। শহর প্রশাসন এই প্রযুক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’
ওয়েমো আগেও ডেট্রয়েট, লাস ভেগাস ও সান ডিয়েগোতে পরীক্ষামূলকভাবে সেলফ ড্রাইভিং গাড়ি চালিয়েছে। ডেট্রয়েট অঞ্চলে সংস্থাটির প্রকৌশলীদের একটি দল রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি জানায়, তুষারপূর্ণ পরিবেশে গাড়ি চালানোর সক্ষমতা উন্নত করতে টানা কয়েক মৌসুম ধরে ডেট্রয়েট শহর ও আশপাশের এলাকায় গাড়ি চালানো হয়েছে। ওয়েমোর দাবি, তাদের সেলফ ড্রাইভিং প্রযুক্তির সাধারণ নকশা দ্রুত সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রতিষ্ঠানটি বলছে, এই প্রযুক্তিগত উন্নয়নই তাদের রোবোট্যাক্সি বাজারে শীর্ষ অবস্থানে নিয়ে এসেছে। তবে প্রতিযোগিতায় ওয়েমো একা নয়। জুক্স বর্তমানে লাস ভেগাসে বিনা মূল্যে রোবোট্যাক্সি সেবা দিচ্ছে। অন্যদিকে টেসলা অস্টিন শহরের কিছু এলাকায় মানবচালকসহ পরীক্ষামূলক রোবোট্যাক্সি সেবা চালাচ্ছে।
সূত্র: টেকক্রাঞ্চ