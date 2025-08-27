নতুন আইফোন কবে আসবে, জানাল অ্যাপল
প্রতিবছরই সেপ্টেম্বর মাসে নতুন মডেলের আইফোন আনার ঘোষণা দিয়ে থাকে অ্যাপল। তাই নতুন মডেলের আইফোন কবে বাজারে আসছে—এ প্রশ্ন এখন প্রযুক্তিপ্রেমীদের মুখে মুখে। অবশেষে প্রযুক্তিপ্রেমীদের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অ্যাপল জানিয়েছে, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর নতুন মডেলের আইফোন উন্মোচন করা হবে।
নতুন মডেলের আইফোন উন্মোচনের জন্য ৯ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় নিজেদের সদর দপ্তরে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে অ্যাপল। অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দাওয়াতপত্র পাঠালেও বরাবরের মতো নতুন আইফোনের মডেল ও প্রযুক্তির বিষয়ে কোনো তথ্য জানায়নি প্রতিষ্ঠানটি। তবে বাজারবিশ্লেষকদের ধারণা, অনুষ্ঠানে নতুন আইফোন উন্মোচনের পাশাপাশি অ্যাপল ওয়াচ, আইপ্যাড প্রো ও ভিশন প্রোর নতুন সংস্করণও প্রদর্শনের সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে ডিভাইসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি সংযোজনের পরিকল্পনা তুলে ধরবে প্রতিষ্ঠানটি।
নতুন আইফোন উন্মোচনের অনুষ্ঠানকে ঘিরে প্রযুক্তি অঙ্গনের পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদেরও মধ্যেও বাড়তি আগ্রহ তৈরি হয়েছে। কারণ, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানগুলো ইতিমধ্যেই এআই প্রযুক্তিতে বেশ এগিয়ে গেলেও পিছিয়ে পড়েছে অ্যাপল। তাই এবারের আয়োজনে প্রতিষ্ঠানটির ওপর বাড়তি চাপ রয়েছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর খবরে বলা হয়েছে, অনুষ্ঠানে অ্যাপল নতুন আইফোনের একটি পাতলা সংস্করণ উন্মোচন করতে পারে। ধারণা করা হচ্ছে, এর নাম হতে পারে ‘আইফোন এয়ার’। ব্লুমবার্গ জানিয়েছে, অনুষ্ঠানে নতুন এন্ট্রি-লেভেল ও হাই-এন্ড অ্যাপল ওয়াচ, উন্নত সংস্করণের আইপ্যাড প্রো এবং আরও দ্রুতগতির ভিশন প্রো হেডসেটও উন্মোচন করা হতে পারে।
যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসনের চাপের মুখে সম্প্রতি দেশটিতে বিনিয়োগ বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে অ্যাপল। আগামী চার বছরে প্রতিষ্ঠানটি ৬০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এর মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উৎপাদনের একটি অংশ যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরের পরিকল্পনা রয়েছে। চীন ও ভারত থেকে উৎপাদিত পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রে শুল্ক আরোপ করায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে অ্যাপল।
সূত্র: রয়টার্স