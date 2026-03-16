অতিরিক্ত ব্যাটারি খরচ করা অ্যাপের বিষয়ে তথ্য জানাবে গুগল

অতিরিক্ত ব্যাটারি খরচ করা অ্যাপের বিষয়ে তথ্য জানাবে গুগল
অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনে কোন কোন অ্যাপ স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি ব্যাটারি ব্যবহার করে থাকে, তা ব্যবহারকারীদের জানাতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে গুগল। নতুন এ উদ্যোগের আওতায় কোনো অ্যাপ অস্বাভাবিকভাবে বেশি ব্যাটারি খরচ করলে সেই অ্যাপের বিষয়ে গুগল প্লে স্টোরে সতর্কতামূলক লেবেল দেখাবে গুগল।
গুগল জানিয়েছে, কোনো অ্যাপ যদি প্রত্যাশার তুলনায় বেশি ব্যাটারি ব্যবহার করে, তবে প্লে স্টোরে অ্যাপটির বিবরণে একটি সতর্কবার্তা যুক্ত করা হবে। সেখানে উল্লেখ থাকবে, অ্যাপটি স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি ব্যাটারি ব্যবহার করতে পারে। বর্তমানে এ সুবিধার কার্যকারিতা যাচাই করা হচ্ছে। ধাপে ধাপে নতুন এই সুবিধা চালু করা হবে।
অতিরিক্ত ব্যাটারি ব্যবহার করা অ্যাপ চিহ্নিতের জন্য অ্যাপের ব্যাকগ্রাউন্ড কার্যক্রমের মাত্রা এবং ‘ওয়েক লক’ ব্যবহারের পরিমাণ বিবেচনা করা হবে। ‘ওয়েক লক’ এমন একটি প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে কোনো অ্যাপ ফোনের পটভূমি বা ব্যাকগ্রাউন্ডে দীর্ঘ সময় সক্রিয় থাকতে পারে। যদি কোনো অ্যাপ নির্ধারিত সীমার বেশি সময় সক্রিয় থাকে বা অতিরিক্ত ব্যাকগ্রাউন্ড কার্যক্রম চালায়, তবে সেটিকে বেশি ব্যাটারি ব্যবহারকারী হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে গুগল প্রথমে সংশ্লিষ্ট অ্যাপ নির্মাতাকে বিষয়টি জানাবে এবং সমস্যা সমাধানের সময় দেবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে প্লে স্টোরে সতর্কতামূলক লেবেল যুক্তের পাশাপাশি জনপ্রিয় অ্যাপের তালিকার শেষে অ্যাপটি প্রদর্শন করা হবে।
সব অ্যাপের ক্ষেত্রে বেশি ব্যাটারি ব্যবহারকে সমস্যা হিসেবে ধরা হবে না। কারণ, কিছু অ্যাপের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তুলনামূলক বেশি ব্যাকগ্রাউন্ড কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। একইভাবে ফুড ডেলিভারি বা রাইড শেয়ারিং সেবার অ্যাপগুলোতে ডেলিভারি বা গাড়ির অবস্থান তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে নিয়মিত হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। এ ধরনের অ্যাপের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যাটারি ব্যবহারের বিষয়টি ভিন্নভাবে বিবেচনা করা হবে।
স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের জন্য দ্রুত ব্যাটারি শেষ হয়ে যাওয়া দীর্ঘদিনের একটি সাধারণ সমস্যা। নতুন এই সতর্কতামূলক লেবেল চালু হলে ব্যবহারকারীরা সহজেই বুঝতে পারবেন, কোন কোন অ্যাপ তাঁদের ফোনের ব্যাটারি বেশি খরচ করছে। ফলে প্রয়োজনে তাঁরা সেই অ্যাপগুলো ব্যবহারে সতর্ক হতে পারবেন বা বিকল্প অ্যাপ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।
সূত্র: নিউজ১৮