কে হলেন মাইক্রোসফট এক্সেল ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন ২০২৫
শিরোনাম দেখে কিছুটা চমকে যেতে পারেন। মাইক্রোসফট এক্সেল তো কম্পিউটারের একটি হিসাব কষার সফটওয়্যার, তার আবার কি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন। মাইক্রোসফট এক্সেল ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ একটি ইস্পোর্টস আয়োজন। এই প্রতিযোগিতায় বিশ্বের সেরা স্প্রেডশিট বিশেষজ্ঞরা তাঁদের বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা প্রমাণ করতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই বার্ষিক প্রতিযোগিতা দেখা যায় অফিস সফটওয়্যারও একটি তীব্র প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হতে পারে। সম্প্রতি লাস ভেগাসের হাইপারএক্স অ্যারেনাতে অনুষ্ঠিত ২০২৫ সালের ফাইনালে ডিয়ারমুইড আর্লি চ্যাম্পিয়নশিপ বেল্ট জয় করেছেন। তিনি পাঁচ হাজার ডলার পুরস্কার জিতেছেন। তিনি অরিগ্যামি-অনুপ্রাণিত জটিল কেস সমাধানের মাধ্যমে তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অ্যান্ড্রু এনগাইকে পরাজিত করেন। এই প্রতিযোগিতা কেবল গতির নয়, বরং নির্ভুলভাবে জটিল ডেটা এবং লজিক্যাল সমস্যা সমাধানের বুদ্ধিমত্তারও পরীক্ষা করে।
এ বছর ডিয়ারমুইড আর্লি মাইক্রোসফট এক্সেল ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ফাইনালে অন্য ২৩ জন প্রতিযোগীকে পরাজিত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসের নেভাডায় হাইপারএক্স অ্যারেনাতে তিন দিনব্যাপী এই আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় মাইক্রোসফট এক্সেল খেলোয়াড়েরা একত্রিত হয়েছিলেন প্রতিযোগিতার জন্য।
ফাইনালে ২৪ জন খেলোয়াড় মাইক্রোসফটের স্প্রেডশিট সফটওয়্যার ব্যবহার করে একটি জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অরিগ্যামি অনুপ্রাণিত চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতিযোগীরা তাদের সফটওয়্যার জ্ঞান ব্যবহার করে সাতটি স্তরজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ১৩০টি প্রশ্নের সমাধান করেন। টুর্নামেন্টের বিজয়ী হতে সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হয়। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর ফাইনাল থেকে একজন খেলোয়াড় বাদ পড়তে থাকেন, যতক্ষণ না ছয়জন অবশিষ্ট থাকে। এক ঘণ্টা সমস্যা সমাধানের পর ডিয়ারমুইড আর্লি ১২৫০ পয়েন্ট নিয়ে স্কোরবোর্ডে শীর্ষে পৌঁছে যান। তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অ্যান্ড্রু এনগাইয়ের চেয়ে ৩০০ পয়েন্টের বেশি পান তিনি।
এক্সেল ইস্পোর্টস অঙ্গনে ডিয়ারমুইড আর্লি পরিচিত নাম। আর্লি ডেজ কনসাল্টিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা ডিয়ারমুইড আর্লি ২০১২ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত আর্থিক মডেলিং প্রতিযোগিতা মডেলঅফের পাঁচবারের ফাইনালিস্ট। আয়ারল্যান্ডের বাসিন্দা ডিয়ারমুইড আর্লি। কম্পিউটারবিজ্ঞানে পিএইচডি আছে তাঁর। ২০০৮ সালে লন্ডনের বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপে তিনি প্রথম এক্সেল ব্যবহার শুরু করেছিলেন। তিনি বলেন, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা যতটা সম্ভব চেষ্টা করেছি। পুরো প্রতিযোগিতা লাইভ দেখেছেন দর্শকেরা। প্রতিযোগিতার উত্তর সঠিকভাবে স্থাপন করলে একটি বিখ্যাত চিত্রকর্মের মতো মনে হয়।
মাইক্রোসফটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সত্য নাদেলা এক্সে পোস্ট করে বলেছেন, ‘অনেক অভিনন্দন, ডিয়ারমুইড! আপনি রেডমন্ডে আসুন, আমাদের দলের সঙ্গে দেখা করুন ও আপনার এক্সেল দক্ষতা থেকে শিখতে চাই!’
এক্সেল প্রথম ১৯৮৫ সালে সালে আবির্ভূত হয়। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ইন্টেল প্ল্যাটফর্মে ব্যবহারের সুযোগ ছিল না। ১৯৮০ দশকের প্রভাবশালী স্প্রেডশিট ছিল লোটাস ১-২-৩। নব্বই দশকে এক্সেল জনপ্রিয়তা পায়।
সূত্র: ইস্পোর্টস ইনসাইডার ও দ্য রেজিস্টার