নিজের ঘরের আদলে ভার্চ্যুয়াল ঘরে আড্ডার সুযোগ দেবে মেটার হাইপারস্কেপ

নিজের ঘরের আদলে ভার্চ্যুয়াল ঘরে আড্ডার সুযোগ দেবে মেটার হাইপারস্কেপ
ভিআর (ভার্চ্যুয়াল রিয়েলিটি) প্রযুক্তিনির্ভর কোয়েস্ট ৩ ও কোয়েস্ট ৩এস হেডসেটের ক্যামেরা ব্যবহার করে যেকোনো ঘরের ছবি স্ক্যান করে সেটির ভার্চ্যুয়াল প্রতিরূপ তৈরি করা যায়। তবে এই ভার্চ্যুয়াল ঘর শুধু ভিআর হেডসেট ব্যবহারকারীই দেখতে পারেন। ফলে চাইলেও বন্ধুদের সঙ্গে নিজেদের পছন্দের ভার্চ্যুয়াল ঘরে বসে আড্ডা দেওয়া যায় না। এবার নিজেদের হাইপারস্কেপ প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে যেকোনো ঘরের ভার্চ্যুয়াল প্রতিরূপ তৈরি করে অনলাইন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার সুযোগ চালু করছে মেটা। নতুন এ সুবিধা চালু হলে নিজেদের ঘরে বসেই ভার্চ্যুয়াল আড্ডা দেওয়ার সুযোগ পাবেন কোয়েস্ট ৩ ও কোয়েস্ট ৩এস ভিআর হেডসেট ব্যবহারকারীরা।
মেটার তথ্যমতে, হাইপারস্কেপে তৈরি যেকোনো কক্ষের একটি লিংক শেয়ার করে এখন থেকে ব্যবহারকারীরা বন্ধুদেরও আমন্ত্রণ জানাতে পারবেন। বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে থাকা বন্ধুরা সেই লিংকে ক্লিক করে ভার্চ্যুয়াল ঘরে বসে আড্ডা দিতে পারবেন। কোয়েস্ট ৩ বা ৩এস হেডসেট ছাড়াও মেটা হরাইজন মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করেও এই ভার্চ্যুয়াল ঘরে প্রবেশ করা যাবে।
মেটার মুখপাত্র রেচেল হোম জানিয়েছেন, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সব ব্যবহারকারীর জন্য সুবিধাটি চালু করা হবে। নতুন এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে ভার্চ্যুয়াল কক্ষ তৈরি করতে ঘরকে স্ক্যান করতে হবে। প্রতিটি ভার্চ্যুয়াল ঘরে সর্বোচ্চ আটজন একসঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন। ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরও বাড়ানোর পরিকল্পনাও রয়েছে।
মেটার হাইপারস্কেপ ভবিষ্যতে মেটাভার্সে গেমিং অভিজ্ঞতার পাশাপাশি বাস্তব স্থানগুলোর নিখুঁত ডিজিটাল প্রতিরূপ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফলে মেটার হাইপারস্কেপ ব্যবহারকারীরা চাইলে ভার্চ্যুয়ালি প্রিয়জনের ঘরে আড্ডা দিতে পারবেন, যেখানে বাস্তবে যাওয়ার সুযোগ নেই। এমনকি পরিচিত পরিবেশে কাছের মানুষদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগও মিলবে হাইপারস্কেপে।
সূত্র: দ্য ভার্জ