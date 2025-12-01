প্রযুক্তি

উইন্ডোজ হালনাগাদ করে বিপাকে ব্যবহারকারীরা, সমস্যা সমাধানে যা করণীয়

উইন্ডোজ ১১ অপারেটিং সিস্টেমের হালনাগাদ নামানোর পর কম্পিউটার বা ল্যাপটপের লকস্ক্রিনে পাসওয়ার্ড লগইন আইকন দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন অনেক ব্যবহারকারী। নতুন হালনাগাদে ত্রুটি থাকার বিষয়টি স্বীকার করে মাইক্রোসফট জানিয়েছে, পিন, আঙুলের ছাপ বা অন্যান্য লগইন পদ্ধতি সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও অনেক যন্ত্রে পাসওয়ার্ডের বাটন দেখা যাচ্ছে না।

ব্যবহারকারীদের অভিযোগ, গত আগস্টে প্রকাশিত কেবি ৫০৬৪০৮১ নন–সিকিউরিটি প্রিভিউয়ের হালনাগাদ ইনস্টল করার পর থেকে এ সমস্যা হচ্ছে। উইন্ডোজ ১১ অপারেটিং সিস্টেমের ২৪এইচ২ ও ২৫এইচ২ সংস্করণ ব্যবহারকারীরা এ সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন বেশি।

মাইক্রোসফট জানিয়েছে, উইন্ডোজ ১১ অপারেটিং সিস্টেমের হালনাগাদ নামানোর পর আইকন দেখা না গেলেও পাসওয়ার্ড লগইন ফিচার কার্যকর রয়েছে। লকস্ক্রিনে যেখানে বাটন থাকার কথা, সেখানে কারসর রাখলে লুকানো অপশনটি দেখা যাবে এবং সেখানে ক্লিক করে স্বাভাবিক নিয়মেই পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করা যাবে। সমস্যা সমাধানের কাজ চলছে।

উইন্ডোজের সাম্প্রতিক হালনাগাদ ঘিরে অভিযোগ নতুন নয়। গত সেপ্টেম্বরে কেবি ৫০৬৪০৮১–এর কারণে ডিআরএম সুরক্ষিত ভিডিও ব্লুরে, ডিভিডি এবং ডিজিটাল টিভি অ্যাপে চালাতে গিয়ে স্ক্রিন কালো হয়ে যাওয়া, ভিডিও থেমে যাওয়া বা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে মাইক্রোসফট ত্রুটিটির সমাধান করে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

