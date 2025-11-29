ইউটিউবে আসছে কাস্টম ফিড, যে সুবিধা পাওয়া যাবে

ইউটিউবে আসছে কাস্টম ফিড, যে সুবিধা পাওয়া যাবে
অ্যালগরিদমনির্ভর সুপারিশ ব্যবস্থার কারণে ইউটিউবের হোম পেজে অনেক সময় এমন সব ভিডিও দেখা যায়, যা ব্যবহারকারীদের প্রকৃত আগ্রহের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। ফলে চাইলেও দ্রুত পছন্দের ভিডিওগুলো সহজে দেখতে পারেন না ব্যবহারকারীরা। এ সমস্যা সমাধানে ‘ইউর কাস্টম ফিড’ নামের নতুন সুবিধা চালু করছে ইউটিউব। বর্তমানে পরীক্ষামূলক পর্যায়ে থাকা সুবিধাটি চালু হলে ইউটিউবের হোম পেজে নিজেদের পছন্দের ভিডিওগুলো সহজেই দেখতে পারবেন ব্যবহারকারীরা।
ইউটিউব ব্যবহারকারীদের অভিযোগ, ইউটিউব প্রায়ই ব্যবহারকারীদের ভিডিও দেখার ধরন ও আগ্রহ ভুলভাবে বিশ্লেষণ করে। আর তাই কোনো ব্যক্তি হঠাৎ ডিজনির একাধিক ভিডিও দেখলে ইউটিউব ধরে নেয় তিনি নিয়মিত ওই ধরনের কনটেন্ট দেখতে চান। এরপর সেই ব্যক্তির কাছে একই ধরনের ভিডিও বেশি প্রদর্শন করে। কিন্তু কোনো ভিডিও দেখা মানেই ব্যবহারকারী সেই ধরনের ভিডিও দেখার প্রতি আগ্রহী বিষয়টি এমন নয়। কখনো কৌতূহলবশত বা শিশুদের জন্যও বিভিন্ন বিষয়ের ভিডিও চালু করতে হয়।
ইউটিউবের তথ্যমতে, প্রচলিত ‘হোম’ বাটনের পাশেই ‘ইউর কাস্টম ফিড’ সুবিধাটি যুক্ত করা হবে। সেখানে নিজের আগ্রহ অনুযায়ী নির্দেশনা বা শব্দ লিখে দিলে ইউটিউব সেই অনুযায়ী হোম পেজে ভিডিও প্রদর্শন করবে। অর্থাৎ বর্তমানের মতো অ্যালগরিদম একাই সিদ্ধান্ত নেবে না, ব্যবহারকারীও ভিডিও সুপারিশের ধরন নির্ধারণ করতে পারবেন। আর তাই ইউর কাস্টম ফিডে কেউ যদি ‘কুক’ শব্দ লিখেন, তবে তিনি রান্নাবিষয়ক বিভিন্ন ভিডিও হোম পেজে বেশি দেখতে পারবেন।
ইউর কাস্টম ফিড সুবিধাটি বর্তমানে পরীক্ষামূলক পর্যায়ে থাকলেও খুব শিগগির সবার জন্য উন্মুক্ত করা হতে পারে। প্রসঙ্গত, ব্যবহারকারীদের ভিডিও দেখার অভিজ্ঞতা উন্নত করার পাশাপাশি নিরাপত্তা বাড়াতে নিয়মিত বিভিন্ন সুবিধা চালু করে থাকে ইউটিউব। আর তাই সম্প্রতি কিশোর-কিশোরীদের দীর্ঘসময় ভিডিও দেখা নিরুৎসাহিত করতে শর্টস ভিডিও ফিডে দৈনিক সীমাও যুক্ত করেছে ইউটিউব কর্তৃপক্ষ।
সূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস