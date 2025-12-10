আইফোনে ক্রোম ও গুগল অ্যাপ ব্যবহারের বিষয়ে সতর্ক করল অ্যাপল

আইফোনে ক্রোম ও গুগল অ্যাপ ব্যবহারের বিষয়ে সতর্ক করল অ্যাপল
গুগলের তৈরি ক্রোম ব্রাউজার ও গুগল অ্যাপ ব্যবহারের বিষয়ে আইফোন ব্যবহারকারীদের সতর্ক করেছে অ্যাপল। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, এই অ্যাপগুলো এমন ধরনের ট্র্যাকিং প্রযুক্তি ব্যবহার করছে, যা বন্ধের সুযোগ ব্যবহারকারীদের হাতে নেই। ফলে ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে।
অ্যাপলের এই সতর্কবার্তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ক্রোম ব্রাউজার ও গুগল অ্যাপ ব্যবহৃত ‘ফিঙ্গারপ্রিন্টিং’ নামের ট্র্যাকিং প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তিতে যন্ত্রের বিভিন্ন তথ্য একত্র করে ব্যবহারকারীর একটি আলাদা পরিচয় তৈরি করা হয়। ফলে বিজ্ঞাপনদাতা ও বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্যবহারকারীদের এক সাইট থেকে অন্য সাইটে অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু ব্যবহারকারীরা চাইলেও প্রযুক্তিটি বন্ধ করতে পারেন না।
অ্যাপলের মতে, গোপনীয়তা রক্ষায় সাফারি তুলনামূলকভাবে নিরাপদ। কারণ, সাফারি ব্রাউজার ব্যবহারকারীদের যন্ত্রের তথ্যগুলোকে এমনভাবে দেখায়, যাতে অনেক যন্ত্রকে একই রকম মনে হয়। ফলে কোনো একক ব্যবহারকারীকে আলাদা করে শনাক্ত করা বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। মজিলা ফায়ারফক্সও একই ধরনের সুরক্ষানীতি অনুসরণ করছে। এ ছাড়া সাফারিতে রয়েছে এআইনির্ভর ট্র্যাকিং প্রিভেনশন, উন্নত প্রাইভেট ব্রাউজিং এবং ব্যবহারকারীর অবস্থান অনুমান করার চেষ্টা শনাক্ত করার মতো বাড়তি সুরক্ষাব্যবস্থা।
অ্যাপল জানিয়েছে, সাফারিতে গুগল ডিফল্ট সার্চ ইঞ্জিন হওয়ায় অনেকে এক ট্যাপেই গুগলের অ্যাপ ইকোসিস্টেমে ঢুকে পড়েন। গুগল সার্চ পেজে যে নীল রঙের ‘ট্রাই অ্যাপ’ লিংক দেখা যায়, সেটিতে চাপ দিলে ব্যবহারকারী সরাসরি গুগল অ্যাপে চলে যান। অ্যাপলের দাবি, গুগল অ্যাপ ক্রোমের চেয়েও বেশি ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে। তাই গোপনীয়তা রক্ষা করতে চাইলে ওই লিংকে ক্লিক করা এড়িয়ে যাওয়াই ভালো।
সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে