হোয়াটসঅ্যাপেও ফেসবুকের মতো কভার ফটো দেওয়া যাবে

হোয়াটসঅ্যাপেও ফেসবুকের মতো কভার ফটো দেওয়া যাবে
ফেসবুক প্রোফাইলে ১৬: ৯ অনুপাতের একটি ছবি কভার ছবি হিসেবে যুক্ত করা যায়। এই ছবির মাধ্যমে ফেসবুক ব্যবহারকারীরা সহজেই নিজেদের অনলাইন পরিচয় পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তিদের কাছে ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারেন। তবে হোয়াটসঅ্যাপে এ ধরনের সুবিধা না থাকায় আকারে ছোট প্রোফাইল ছবি ব্যবহার করতে বাধ্য হন ব্যবহারকারীরা। এ সমস্যা সমাধানে ফেসবুকের আদলে হোয়াটসঅ্যাপেও কভার ছবি যুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে মেটা।
প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট ডব্লিউআবেটাইনফোর তথ্য অনুযায়ী, হোয়াটসঅ্যাপের সাম্প্রতিক আইওএস বেটা সংস্করণে কভার ছবির যুক্তের সুবিধা চালুর প্রমাণ পাওয়া গেছে। সুবিধাটি চালু হলে ব্যবহারকারীর প্রোফাইলের ওপরের অংশে ব্যানার আকারে আকারে বড় কভার ছবি প্রদর্শন করতে পারবেন। বর্তমানে যেভাবে হোয়াটসঅ্যাপের বিজনেস অ্যাকাউন্টগুলো ব্র্যান্ড পরিচিতির জন্য প্রোফাইল ব্যানার ব্যবহার করে, ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টেও অনেকটা একই কাঠামোতে কভার ছবি প্রদর্শন করা হবে। ফলে সাধারণ ব্যবহারকারীরা নিজেদের হোয়াটসঅ্যাপ প্রোফাইল আরও আকর্ষণীয়ভাবে সাজাতে পারবেন।
প্রোফাইল ছবির মতো কভার ছবির ক্ষেত্রেও থাকবে একাধিক গোপনীয়তা নিয়ন্ত্রণ অপশন। হোয়াটসঅ্যাপের সেটিংস থেকে ‘প্রাইভেসি’ অপশনে গেলে নতুন একটি ‘কভার ফটো’ বিভাগ দেখা যাবে। সেখান থেকে ব্যবহারকারীরা ঠিক করে নিতে পারবেন, কারা এই ছবি দেখতে পারবেন। গোপনীয়তা নিয়ন্ত্রণে চারটি বিকল্প অপশন রাখা হয়েছে। ‘এভরিওয়ান’ নির্বাচন করলে যাঁদের কাছে ব্যবহারকারীর ফোন নম্বর রয়েছে, তাঁরা কভার ছবি দেখতে পারবেন। ‘ইয়োর কন্টাক্টস’ অপশনটি বেছে নিলে কেবল কন্টাক্ট তালিকায় সংরক্ষিত ব্যক্তিরাই শুধু ছবি দেখতে পারবেন। আর ‘নোবডি’ নির্বাচন করলে কভার ছবি কারও কাছেই প্রদর্শিত হবে না। চাইলে নির্দিষ্ট কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে বাকি সবার জন্য ছবি দৃশ্যমান রাখার সুযোগও থাকবে।
বর্তমানে কভার ফটো যুক্তের সুবিধাটি আইওএস বেটা সংস্করণে পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। সাধারণত আইওএসে কোনো নতুন সুবিধার পরীক্ষা শুরু হলে পরবর্তী ধাপে তা অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণেও যুক্ত করা হয়। তবে কবে নাগাদ সুবিধাটি সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য জানায়নি হোয়াটসঅ্যাপ।
সূত্র: অ্যান্ড্রয়েড পুলিশ