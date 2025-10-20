প্রযুক্তি

অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেসে ত্রুটি, বিভ্রাটের মুখে শতাধিক অ্যাপ ও ওয়েবসাইট

প্রযুক্তি ডেস্ক
অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেসে ত্রুটি দেখা দিয়েছিলরয়টার্স

অ্যামাজনের ক্লাউড সেবা ইউনিট এডব্লিউএস (অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস) কয়েক ঘণ্টার জন্য বড় বিভ্রাটের মুখে পড়েছিল। বাংলাদেশ সময় বেলা ২টার দিকে এই সমস্যার কথা প্রথম জানা যায়। এতে বিশ্বজুড়ে আলোচিত বিভিন্ন ওয়েবসাইট, অ্যাপ ও ইন্টারনেট সেবাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজে বিভ্রাট তৈরি হয় কয়েক ঘণ্টার জন্য। ফোর্টনাইট, স্ন্যাপচ্যাটসহ বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় অ্যাপ বন্ধ হয়ে যায় বলে জানা যায়।

বিভ্রাট শুরুর পর এডব্লিউএস জানায়, একাধিক সেবার ক্ষেত্রে কিছুটা ত্রুটি  ও বিলম্ব দেখা যাচ্ছে। দ্রুত সেবা স্বাভাবিক করার কাজ চলছে। এডব্লিউএসের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি ২০২৪ সালের ক্রাউডস্ট্রাইকের ত্রুটির পর প্রথম বড় ইন্টারনেট বিপর্যয় বলা হচ্ছে। গত বছরের বিপর্যয়ে বিশ্বব্যাপী হাসপাতাল, ব্যাংক ও বিভিন্ন বিমানবন্দর প্রযুক্তিগত সিস্টেমকে অচল করে দিয়েছিল। এডব্লিউএস ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, সরকার ও স্টার্টআপ, ব্যক্তিরা কম্পিউটিং শক্তি, ডেটা স্টোরেজ ও অন্যান্য ডিজিটাল সেবা গ্রহণ করছে। সার্ভারে ব্যাঘাত ঘটার কারণে অনেক ওয়েবসাইট ও প্ল্যাটফর্মে বিভ্রাট দেখা যায়।

এডব্লিউএসের কারণে এআই স্টার্টআপ পারপ্লেক্সিটি, ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ কয়েনবেস ও ট্রেডিং অ্যাপ রবিনহুড সেবায় বিভ্রাট দেখা যায় এডব্লিউএস বিভ্রাটের কারণে। পারপ্লেক্সিটিএর সিইও অরবিন্দ শ্রীনিবাস এক্সের পোস্টে লিখেছেন, পারপ্লেক্সিটি এখন অচল। মূল প্রধান কারণ এডব্লিউএস সেবার সমস্যা। আমরা এটি সমাধানের জন্য কাজ করছি। ডাউনডিটেক্টর অনুসারে, অ্যামাজনের শপিং ওয়েবসাইট, প্রাইম ভিডিও ও অ্যালেক্সা সেবায় সমস্যা দেখা যায়।

বিভ্রাটের কারণ হিসেবে এডব্লিউএস জানিয়েছে, ইউএস-ইস্ট-১ অঞ্চলে ডায়নামোডিবি এন্ডপয়েন্টে আসা ত্রুটি দেখা যাচ্ছে। এই সমস্যা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য সেবাকে প্রভাবিত করছে। এই সময়ের মধ্যে গ্রাহকেরা সম্ভবত সাপোর্ট কেস তৈরি বা আপডেট করতে পারবেন না। প্রকৌশলীরা কাজ করছে সমস্যা সমাধানের জন্য।

এই বিভ্রাট সম্পর্কে ওয়েবসাইটের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণকরা ডাউনডিটেক্টর জানায়, বিভ্রাট চলাকালে এপিক গেমসের মালিকানাধীন ফোর্টনাইট, রোবলক্স, ক্ল্যাশ রয়্যাল ও ক্ল্যাশ অব ক্ল্যানসসহ অন্যান্য গেমিং প্ল্যাটফর্ম সাময়িক বন্ধ ছিল। এ ছাড়া পেপ্যালের  ভেনমো ও চাইমসহ কিছু আর্থিক প্ল্যাটফর্মও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। উবারের প্রতিদ্বন্দ্বী লিফট অ্যাপও বন্ধ থাকার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে হাজার হাজার ব্যবহারকারী সেবাবঞ্চিত হন। মেসেজিং অ্যাপ সিগন্যালের প্রেসিডেন্ট মেরেডিথ হুইটেকার এক্সে লিখেছেন, তাদের প্ল্যাটফর্মটিও এমন বিভ্রাটে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ডাউনডিটেক্টরের তথ্যমতে, যুক্তরাজ্যের লয়েড ব্যাংক, ব্যাংক অফ স্কটল্যান্ড এবং টেলিকম প্রতিষ্ঠান ভোডাফোন ও বিটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

খুদে ব্লগ লেখার প্ল্যাটফর্ম এক্সের মালিক ইলন মাস্ক জানিয়েছেন, তার প্ল্যাটফর্মটি কাজ করে চলেছে। এক্স কাজ করছে। যুক্তরাজ্যেও হোয়াটসঅ্যাপ, মাইক্রোসফটের বিভিন্ন সেবা, ইউটিউবের সেবা, জিমেইল সেবা পেতে সমস্যা হয়েছিল। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টা থেকে কিছু ওয়েবসাইট পুনরায় ঠিকঠাক মতো কাজ শুরু করছে বলে ব্রিটিশ গণমাধ্যম টেলিগ্রাফ। এ সময় ডিজাইন ওয়েবসাইট ক্যানভা জানায়, তাদের ওয়েবসাইট পুরোপুরি কাজের জন্য তৈরি। সাময়িক সমস্যার জন্য অনেক গ্রাহকেরা হয়তো ডিজাইন ডাউনলোড করতে সমস্যায় পড়বে।

প্রসঙ্গত, অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেসের ত্রুটির কারণে বাংলাদেশ থেকে কোনো অ্যাপ বা ওয়েবসাইট ব্যবহারে সমস্যা হয়নি।

সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
প্রযুক্তি থেকে আরও পড়ুন