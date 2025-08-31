প্রযুক্তি

সেলফি তুলতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয় ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রে

আহসান হাবীব
সেলফি তুলতে গিয়ে বিপদে পড়েন অনেকেফাইল ছবি: প্রথম আলো

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে সেলফি এখন ভ্রমণ বা দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্মৃতিকে ছবিতে ধরে রাখা বা অনলাইনে শেয়ার করার সহজ উপায় মনে হলেও, সেলফি তোলা অনেক সময় হয়ে উঠছে প্রাণঘাতী। নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, গত এক দশকে সেলফি তুলতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন ভারতে। ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর তালিকায় ভারতের পরই রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক দ্য বারবার ল’ ফার্ম সম্প্রতি গুগল নিউজে প্রকাশিত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে ২০১৪ সালের মার্চ থেকে ২০২৫ সালের মে পর্যন্ত সেলফি–সংক্রান্ত দুর্ঘটনার একটি বৈশ্বিক চিত্র তুলে ধরেছে। নিউইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক সেলফি হটস্পট হলো ভারত। দেশটিতে সেলফি–সংক্রান্ত মোট ২১৭টি ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ২১৪ জন, আহত হয়েছেন আরও ৫৭ জন। গবেষকদের মতে, ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে সহজ প্রবেশাধিকার (যেমন রেললাইন বা পাহাড়চূড়া) এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেলফি সংস্কৃতির বিস্তারই এর প্রধান কারণ।

তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে এ সময়ের মধ্যে ৪৫টি দুর্ঘটনায় ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আটজন আহত হয়েছেন। তৃতীয় স্থানে রয়েছে রাশিয়া, সেখানে প্রাণ হারিয়েছেন ১৮ জন। চতুর্থ স্থানে রয়েছে পাকিস্তান, দেশটিতে সেলফি তুলতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ১৬ জন। পঞ্চম স্থানে থাকা অস্ট্রেলিয়ায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৩ জন ও আহত হয়েছেন ২ জন।

গবেষণায় দেখা গেছে, সেলফি তুলতে গিয়ে ছাদ, পাহাড়চূড়া বা উঁচু স্থাপনা থেকে পড়ে যাওয়ার ঘটনাই মৃত্যুর প্রধান কারণ। মোট মৃত্যুর ৪৬ শতাংশই ঘটেছে এ ধরনের দুর্ঘটনায়। সম্প্রতি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এমন কয়েকটি মর্মান্তিক ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। গত মে মাসে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে একটি হোটেলের অষ্টম তলা থেকে সেলফি তুলতে গিয়ে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৪৮ বছর বয়সী এক ব্যক্তি। চলতি মাসে গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে মাউন্ট লাইকাশাবেতুসের একটি গির্জায় সেলফি তুলতে গিয়ে ঝোড়ো হাওয়ায় কারণে প্রাণ হারিয়েছেন এক পর্যটক।

