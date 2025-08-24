গুগল ম্যাপসে পুরোনো গন্তব্যের তথ্য জানা যাবে আরও সহজে
গুগল ম্যাপস ব্যবহার করে সহজেই গন্তব্যের দূরত্বসহ পথের নির্দেশনা জানা যায়। এমনকি রাস্তায় ট্রাফিক পরিস্থিতিসহ গন্তব্যে পৌঁছানোর সম্ভাব্য সময় সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া সম্ভব। বিনা মূল্যে এ সুবিধা পাওয়া গেলেও সার্চ করা তথ্যসহ ব্যবহারকারীদের গন্তব্যের সব তথ্য সংরক্ষণ করে থাকে গুগল ম্যাপস। তবে পুরোনো গন্তব্যের ইতিহাস দীর্ঘ হলে নির্দিষ্ট স্থানের তথ্য জানতে বেশ সমস্যা হয়। আর তাই এবার ব্যবহারকারীদের ভ্রমণ ইতিহাসের সব তথ্য সহজে জানানোর জন্য ‘ইয়োর রিসেন্ট প্লেসেস’ নামের নতুন বিভাগ যুক্ত করছে গুগল।
প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট অ্যান্ড্রয়েড অথরিটি জানিয়েছে, ইয়োর রিসেন্ট প্লেসেস বিভাগটিতে ব্যবহারকারীরা সম্প্রতি যেসব স্থানে গেছেন, সেগুলোর সব তথ্য একসঙ্গে দেখা যাবে। এ জন্য বিভাগটির ওপরের অংশে রয়েছে এরিয়া, ক্যাটাগরি, সেভড এবং ম্যাপস হিস্ট্রি নামের চারটি অপশন। ক্যাটাগরি অপশন বেছে নিলে আলাদা উপশ্রেণি হিসেবে দেখা যাবে খাবার ও পানীয়, সংস্কৃতি, কেনাকাটা, দর্শনীয় স্থান ও হোটেল অপশন। ফলে যেকোনো বিষয় উল্লেখ করে নির্দিষ্ট পুরোনো গন্তব্যের তথ্য সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে।
ইয়োর রিসেন্ট প্লেসেস বিভাগে থাকা প্রতিটি স্থানের পাশেই একটি বুকমার্ক আইকন এবং তিন ডট মেনু পাওয়া যাবে। বুকমার্ক আইকনে প্রেস করলে জায়গাটি দ্রুত ব্যক্তিগত লিস্টে সংরক্ষণ করা যাবে। আর তিন ডট মেনু থেকে স্থানটির তথ্য পুরোনো গন্তব্যের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা যাবে।
গুগল ম্যাপসে বর্তমানে নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীর ভ্রমণ ইতিহাসের তথ্য ধারাবাহিকভাবে দেখা যায়। তবে নতুন সুবিধাটিতে পুরোনো গন্তব্যের বিস্তারিত তথ্য আরও সহজে জানার সুযোগ মিলবে। ফলে পুরোনো গন্তব্যে যাওয়ার প্রয়োজন হলে বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হবে না। কবে নাগাদ নতুন সুবিধাটি উন্মুক্ত করা হবে সে বিষয়ে কোনো তথ্য জানায়নি গুগল।
সূত্র: অ্যান্ড্রয়েড পুলিশ