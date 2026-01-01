বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করছে হোস্টিং ডটকম
বাংলাদেশে নিজেদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে যাচ্ছে বিশ্বখ্যাত হোস্টিং সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ‘হোস্টিং ডটকম’। ১৪ জানুয়ারি রাজধানীর একটি হোটেলে দেশের বাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করবে প্রতিষ্ঠানটি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হোস্টিং ডটকমের শীর্ষ কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ এবং প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে হোস্টিং ডটকম।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, স্থানীয় দক্ষতা ও বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের হোস্টিং সেবা নিশ্চিত করাই হোস্টিং ডটকমের মূল লক্ষ্য। ওপেন সোর্সনির্ভর প্রযুক্তি এবং ওয়ার্ডপ্রেসভিত্তিক সমাধানের মাধ্যমে ডেভেলপার, ডিজিটাল উদ্যোক্তা এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য হোস্টিং সেবা দেওয়ার মাধ্যমে হোস্টিং ডটকম বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল অর্থনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। আগ্রহীরা এই ঠিকানায় নিবন্ধন করে হোস্টিং ডটকমের কার্যক্রম শুরুর অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবেন।
হোস্টিং ডটকমের বাংলাদেশ অপারেশন ম্যানেজার ইমরান হোসেন বলেন, বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো কোনো আন্তর্জাতিক হোস্টিং প্রতিষ্ঠান সরাসরি কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে, এর ফলে স্থানীয় মুদ্রায় আন্তর্জাতিক মানের হোস্টিং সেবা পাওয়া যাবে। হোস্টিং সেবার মূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখার পাশাপাশি আমরা এই খাতে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। হোস্টিং ডটকমের এই উপস্থিতি বাংলাদেশের ডিজিটাল ইকোসিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করবে এবং প্রযুক্তি পেশাজীবীদের জন্য এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে।
হোস্টিং ডটকমের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সেব দে লেমোস বলেন, গত ২০ বছরের হোস্টিং অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি ওয়ার্ডপ্রেস ও লারাভেলের মতো ওপেন সোর্স টুলসমৃদ্ধ ইকোসিস্টেম কীভাবে হাজারো ডিজিটাল উদ্যোক্তাকে সক্ষম করে তুলেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশেও এর ইতিবাচক প্রভাব স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ওপেন সোর্স প্রযুক্তি দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই ডিজিটাল উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।