২০২৫ সালে বাংলাদেশ থেকে টিকটকে বেশি খোঁজা হয়েছে যেসব ভিডিও

২০২৫ সালে বাংলাদেশ থেকে টিকটকে বেশি খোঁজা হয়েছে যেসব ভিডিও
ছোট আকারের ভিডিও সহজে তৈরি ও বিনিময়ের সুযোগ থাকায় নিয়মিত টিকটক ব্যবহার করেন অনেকেই। ২০২৫ সালে বাংলাদেশ থেকে টিকটকে সবচেয়ে বেশি খোঁজা ভিডিওর তালিকা প্রকাশ করেছে টিকটক। বছরজুড়ে গান, খেলাধুলা, ভ্রমণ থেকে শুরু করে শোবিজ তারকা, নাটক, সংবাদসহ বিভিন্ন বিষয়ের খোঁজ করেছেন বাংলাদেশের টিকটক ব্যবহারকারীরা। শুধু তা–ই নয়, টিকটকে কী ট্রেন্ড চলছে, কোন খেলোয়াড় আলোচনায় এসেছেন, কোথায় ঘুরতে যাওয়া যায় বা নতুন কিছু শেখা—এসব জানতেও সার্চ করছেন ব্যবহারকারীরা। আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে টিকটক বাংলাদেশ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে বাংলাদেশে টিকটকে সবচেয়ে বেশি সার্চ করা শোবিজ তারকা হলেন ইয়াশ রোহান, হানিয়া আমির, তানজিয়া জামান, তাসনিয়া ফারিণ ও শবনম ফারিয়া। সবচেয়ে বেশি সার্চ হওয়া সংগীতশিল্পী রিয়াদ আহসান, তালউইন্দার, লালন ব্যান্ড সুমি, প্রীতম হাসান ও টেলর সুইফট।
টিকটক নির্মাতাদের মধ্যে নুসরাত জাহান, রথী আহমেদ, ইফতেখার রাফসান, সালমান মুক্তাদির ও ওমর অলওয়েজ অন ফায়ারের বিষয়ে বেশি সার্চ করা হয়েছে। খেলোয়াড়দের মধ্যে শীর্ষে রয়েছেন লামিনে ইয়ামাল, জায়ান আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজের নাম।
সবচেয়ে বেশি সার্চ হওয়া দর্শনীয় স্থান হচ্ছে দুবাই, ময়মনসিংহ, যমুনা ফিউচার পার্ক, ডিজনিল্যান্ড ও ফটিকছড়ির মিনি কাশ্মীর। এ ছাড়া সার্চ হওয়া টিভি শো বা নাটকের মধ্যে রয়েছে ‘অনুরাগের ছোঁয়া’, ‘কুসুম’, ‘কথা’, ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’ ও ‘পরিণীতা’।
২০২৫ সালের উল্লেখযোগ্য মুহূর্তগুলোর মধ্যে ছিল ব্যালন ডি’অর ২০২৫, মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ, ব্লাড মুন, পুলিশের নতুন পোশাক ও আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স।
সার্চের শীর্ষে থাকা গানগুলোর মধ্যে রয়েছে তাফসির শারনের ‘সোনার তরী’, প্রীতম হাসান ও দোলা রহমানের গাওয়া ‘চাঁদ মামা (বরবাদ সিনেমা)’, ঈশান ও শুভেন্দু দাস শুভর ‘গুলবাহার’, মানু ও আনুরাল খালিদের ‘ঝোল’ এবং ঋতুরাজ ও নন্দিতার ‘বুলবুলি’। এ ছাড়া এআই ফটো এডিট, ক্রিয়েটর সার্চ ইনসাইটস, ইসলামিক ভিডিও, মিস্টার বিন এবং ফুল স্টেপ স্কিন কেয়ার—এই বিষয়গুলোও বেশি সার্চ করেছেন ব্যবহারকারীরা।
টিকটকের দক্ষিণ এশিয়ার কনটেন্ট অপারেশনস লিড উমেইস নাভিদ জানিয়েছেন, সবাই এখন দ্রুত তথ্য, পরামর্শ ও ব্যাখ্যা পেতে চায়। বাংলাদেশের ব্যবহারকারীরা এমন বিভিন্ন বিষয় জানতে টিকটকের ওপর নির্ভর করছে। এ বছরের শীর্ষ সার্চগুলোয় দেখা যায়, কীভাবে টিকটক মানুষকে সংস্কৃতি, কমিউনিটি ও দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত করছে।