জিমেইলে নাম পরিবর্তন করবেন যেভাবে

ডিসপ্লে নেম পরিবর্তনের জন্য প্রথমে জিমেইল অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করে ওপরে থাকা গিয়ার আইকনে ক্লিক করতে হবে। এরপর See all settings অপশনে ক্লিক করে Accounts ট্যাব নির্বাচন করলেই নিচে থাকা Send mail as মেনুর পাশে আপনার নামসহ ই–মেইল ঠিকানা দেখা যাবে। edit info লিংকে ক্লিক করলেই নতুন একটি উইন্ডো খুলে যাবে। এবার Name–এর নিচে ইনপুট বক্সে যে নাম দিতে চান, সেটি লিখতে হবে। লেখা শেষে নিচের Save Changes বাটনে ক্লিক করলে জিমেইলের জন্য নতুন নাম চূড়ান্ত হয়ে যাবে। এর ফলে ই–মেইল পাঠালে প্রাপকের ইনবক্সে আপনার নতুন নামটি দেখা যাবে।