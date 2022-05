মনিটরের স্বয়ংক্রিয় উজ্জ্বলতা বন্ধের উপায়

স্বয়ংক্রিয় উজ্জ্বলতা সুবিধা বন্ধের জন্য প্রথমে Windows এবং ‘I’ কী একসঙ্গে চেপে সেটিংস অপশনে প্রবেশ করতে হবে। এবার বাঁ পাশের সাইডবারে System মেন্যু নির্বাচনের পর ডান পাশে থাকা Display অপশনে ক্লিক করতে হবে।

উইন্ডোজ ১০–এর জন্য Brightness and Color বিভাগের নিচে থাকা উজ্জ্বলতা স্লাইডারে ক্লিক করে নিচের Automatically adjust contrast based on the displayed content to help improve battery অপশনের বক্সে থাকা টিক চিহ্ন তুলে দিতে হবে। Change brightness automatically when lighting changes অপশন দেখা গেলে বক্সে ক্লিক করে টিক চিহ্ন তুলে দিতে হবে।