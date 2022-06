স্মার্টফোনের ক্যামেরা দিয়ে তথ্য স্ক্যানের উপায়

ক্যামেরা চালু হওয়ার পর গুগল ড্রাইভ অ্যাপকে ক্যামেরা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার জন্য Allow চাপতে হবে। এবার স্মার্টফোনে ফটো আইকন চেপে গুরুত্বপূর্ণ কাগজগুলোর ছবি তুলতে হবে। পরবর্তী স্ক্রিনে ছবিটি ব্যবহারের জন্য অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের OK এবং আইফোন ব্যবহারকারীদের Use Photo নির্বাচন করতে হবে।

ছবি তোলার পর গুগল ড্রাইভ অ্যাপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাগজের আকার ঠিক করার পাশাপাশি আলোও সম্পাদনা করবে। চাইলে Crop এবং Color আইকন ব্যবহার করে নিজেও কাজগুলো করা যাবে। একাধিক স্ক্যান করা তথ্যে পৃষ্ঠা যোগ করার জন্য Save বাটনের পাশে থাকা প্লাস আইকন বা Add page অপশন নির্বাচন করতে হবে।