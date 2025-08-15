স্মার্টফোনে বেডটাইম বা স্লিপ মোড চালু করবেন যেভাবে
রাতে ঘুমানোর আগে স্মার্টফোনে কল বা বার্তা এলে মনোযোগে সমস্যা হয় অনেকের। শুধু তা-ই নয়, ঘন ঘন কল বা নোটিফিকেশন এলে ঘুমও ভেঙে যায়। এ সমস্যা সমাধানে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে রয়েছে বেডটাইম মোড বা স্লিপ মোড সুবিধা। সুবিধাটির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে কল বা বার্তা আসা বন্ধ রাখার পাশাপাশি ফোনের পর্দার উজ্জ্বলতা কমিয়ে রাখা যায়, ফলে ঘুমে ব্যাঘাত হয় না। অ্যান্ড্রয়েড ফোনে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেডটাইম মোড বা স্লিপ মোড সুবিধা চালুর পদ্ধতি দেখে নেওয়া যাক।
অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেডটাইম মোড বা স্লিপ মোড সুবিধা চালুর জন্য প্রথমে সেটিংসে প্রবেশ করে ‘ডিজিটাল ওয়েলবিয়িং অ্যান্ড প্যারেন্টাল কন্ট্রোলস’ অপশনে ক্লিক করতে হবে। এবার বেডটাইম মোড নির্বাচনের পর পাশে থাকা টগলটি চালু করে নেক্সট অপশনে ক্লিক করতে হবে। এরপর সেটআপ বেডটাইম মোড অপশনে ঘুমাতে যাওয়ার এবং ঘুম থেকে ওঠার সময় নির্ধারণ করতে হবে। এবার ‘ডান’ অপশনে ক্লিক করলেই বেডটাইম মোড চালু হয় যাবে।
স্যামসাংসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তৈরি ফোনে বেডটাইম মোড সুবিধাটি স্লিপ মোড নামে পাওয়া যায়। সুবিধাটি চালুর জন্য প্রথমে সেটিংস অপশনে গিয়ে মোডস অ্যান্ড রুটিনস নির্বাচন করতে হবে। এরপর স্লিপ অপশনে গিয়ে টার্ন অন অটোমেটিক্যালিতে প্রেস করে স্লিপ শিডিউলে গিয়ে ঘড়িতে ঘুমাতে যাওয়ার এবং ঘুম থেকে ওঠার সময় নির্ধারণ করতে হবে। এবার সেভ বাটনে ক্লিক করলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্লিপ মোড চালু হবে। এ ছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে স্লিপ মোড চালু করতে স্লিপ অপশনের নিচে থাকা টার্ন অন বাটনে ক্লিক করতে হবে।