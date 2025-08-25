হোয়াটসঅ্যাপে কল শিডিউল করবেন যেভাবে

হোয়াটসঅ্যাপে কল শিডিউল করবেন যেভাবে
ব্যক্তিগত বা পেশাগত প্রয়োজনে হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা আদান-প্রদানের পাশাপাশি অডিও বা ভিডিও কল করেন অনেকে। কিন্তু যে ব্যক্তিকে কল করা হয়েছে, তিনি যদি ব্যস্ত বা অফলাইনে থাকেন, তবে কথা বলা আর হয়ে ওঠে না। ব্যবহারকারীদের এ সমস্যা সমাধানে সম্প্রতি ‘শিডিউল কলস’ সুবিধা চালু করেছে ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং অ্যাপটি।
শিডিউল কলস সুবিধার মাধ্যমে চাইলে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে কল করার আগাম তারিখ, সময় ও বিষয় জানিয়ে দেওয়া যায়। নির্দিষ্ট ব্যক্তিরা হোয়াটসঅ্যাপে প্রবেশ করলেই শিডিউল কলসের বার্তা দেখতে পান। ফলে তারা নির্দিষ্ট সময়ে হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হয়ে কথা বলতে পারেন। হোয়াটসঅ্যাপে শিডিউল কলস সুবিধা ব্যবহারের পদ্ধতি দেখে নেওয়া যাক।
শিডিউল কলস সুবিধা ব্যবহারের জন্য প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপের কলস ট্যাব খুলে ডান পাশের নিচে থাকা ‘+’ বোতাম চাপতে হবে। এরপর ‘শিডিউল কল’ অপশন থেকে নির্দিষ্ট তারিখ, সময় ও কল টাইপ নির্বাচন করে নিচে থাকা নেক্সট আইকনে ট্যাপ করতে হবে। এবার যেসব ব্যক্তিকে সেই কলে যুক্ত করতে চান, তাঁদের নাম নির্বাচন করতে হবে। শিডিউল তৈরি হয়ে গেলে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা একটি নোটিফিকেশন পাবেন। নির্ধারিত সময়ে তাঁরা শেয়ার করা লিংকের মাধ্যমে কলটিতে যোগ দিতে পারবেন। ব্যবহারকারী ব্যক্তিরা চাইলে কলস ট্যাব থেকেই শিডিউল করা কলগুলোর তালিকা দেখতে পারবেন। সেখানে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের নাম এবং কল লিংকও দেখা যাবে।
সূত্র: টেকলুসিভ