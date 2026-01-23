হোয়াটসঅ্যাপের আইপি প্রটেক্ট সুবিধা কী? কীভাবে চালু করতে হয়

হোয়াটসঅ্যাপের আইপি প্রটেক্ট সুবিধা কী? কীভাবে চালু করতে হয়
ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তা সুরক্ষা আরও জোরদার করতে ‘আইপি প্রটেক্ট’ নামের নতুন নিরাপত্তা সুবিধা চালু করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। নতুন এই সুবিধা চালু থাকলে অডিও বা ভিডিও কল হোয়াটসঅ্যাপের সার্ভারের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ফলে হোয়াটসঅ্যাপ কলে অংশ নিলেও উভয়ের আইপি ঠিকানা গোপন থাকবে। আর তাই ব্যবহারকারীদের পক্ষে কারও ভৌগোলিক অবস্থান শনাক্ত করা অনেকটাই কঠিন হয়ে পড়বে।
প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের মতে, অনলাইন যোগাযোগে আইপি ঠিকানা গোপন রাখা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আইপি প্রটেক্ট ফিচার চালু থাকলে হোয়াটসঅ্যাপ কলে অন্য অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে ব্যবহারকারীর আইপি ঠিকানা গোপন থাকবে। এর ফলে ব্যবহারকারীর অবস্থান শনাক্ত করা আরও কঠিন হবে। একই সঙ্গে কলের নিরাপত্তায় যুক্ত হবে অতিরিক্ত সুরক্ষাবলয়। বিশেষ করে অপরিচিত ব্যক্তি বা কম পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে কল করার ক্ষেত্রে এই সুবিধা ব্যবহারকারীদের জন্য বাড়তি সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।
হোয়াটসঅ্যাপে আইপি প্রটেক্ট চালু করতে হলে প্রথমে ফোনে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপ চালু করতে হবে। এরপর ওপরের ডান পাশে থাকা তিনটি ডটে ট্যাপ করে ‘সেটিংস’ অপশনে যেতে হবে। সেখানে ‘প্রাইভেসি’ অংশে প্রবেশ করে নিচে স্ক্রল করলে ‘অ্যাডভান্সড’ নামে একটি বিভাগ দেখা যাবে। সেই বিভাগে ক্লিক করে ‘প্রটেক্ট আইপি অ্যাডড্রেস ইন কলস’ অপশনে ট্যাপ করে সুইচটি চালু করতে হবে।
হোয়াটসঅ্যাপ জানিয়েছে, আইপি প্রটেক্ট চালু করলে কলের মানে সামান্য প্রভাব পড়তে পারে। কারণ, তখন কল সরাসরি দুটি যন্ত্রের মধ্যে না হয়ে হোয়াটসঅ্যাপের সার্ভারের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার দিক বিবেচনায় এই সীমিত প্রভাবকে গ্রহণযোগ্য বলেই মনে করছেন প্রযুক্তি বিশ্লেষকেরা।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া