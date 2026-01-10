জিমেইলের হেল্প মি রাইট–সুবিধা কী, যেভাবে ব্যবহার করবেন
গুগলের জিমেইলে যুক্ত হয়েছে নতুন ‘হেল্প মি রাইট’ ফিচার। এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)–সুবিধা ব্যবহার করে ই–মেইল আরও সহজভাবে ও দ্রুত লেখা যায়। একটি সংক্ষিপ্ত প্রম্পট দিলেই সুবিধাটি ই–মেইলের খসড়া তৈরি করতে পারে। আবার ব্যবহারকারী যদি ই–মেইল লিখে থাকেন, তবে এটি সেই ই–মেইলের ভুল সংশোধন, ভাষা ঠিক করা বা লেখার দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করতেও সাহায্য করে। তবে সুবিধাটি ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত লেখার ধরন পরিবর্তন করে না।
হেল্প মি রাইট কী
হেল্প মি রাইট হলো গুগলের একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত টুল, যা প্রথমবার গুগল আই/ও ২০২৩–এ দেখানো হয়। এটি বর্তমানে ওয়েব, অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস সংস্করণের জিমেইলে ব্যবহার করা যাচ্ছে। সুবিধাটি গুগলের জেনারেটিভ এআই প্ল্যাটফর্ম জেমিনাই ব্যবহার করে। সুবিধাটি নতুন ই–মেইল লিখে দেওয়ার পাশাপাশি আগে লেখা খসড়া ই–মেইলকে আরও প্রাঞ্জল, সংক্ষিপ্ত বা পেশাদার করতে সাহায্য করে। ব্যবহারকারী চাইলে ই–মেইলের ভঙ্গি, দৈর্ঘ্য ও ভাষা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
কীভাবে ব্যবহার করবেন
সুবিধাটি বর্তমানে গুগল ওয়ার্কস্পেস ল্যাবসের পরীক্ষামূলক ব্যবহারকারী ও নির্দিষ্ট ওয়ার্কস্পেস বা জেমিনাই প্ল্যানের গ্রাহকদের জন্য উন্মুক্ত। প্রথমে নিশ্চিত করতে হবে, জিমেইলের অ্যাপ বা ওয়েব সংস্করণ হালনাগাদ আছে কি না। যোগ্য ব্যবহারকারীরা ই–মেইল লেখা শুরু করার সময় ‘হেল্প মি রাইট’ বাটন দেখতে পাবেন। নতুন ই–মেইল তৈরি করতে ব্যবহারকারী প্রথমে কম্পোজ ক্লিক করবেন এবং হেল্প মি রাইট নির্বাচন করবেন। এরপর একটি সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা বা প্রম্পট দিয়ে ই–মেইলের খসড়া তৈরি করা যাবে। আগের লেখা খসড়া পরিমার্জন করতে ব্যবহারকারী ই–মেইল বক্সে খসড়া লেখা পেস্ট বা টাইপ করতে পারেন। এরপর হেল্প মি রাইট থেকে রিফাইন অপশন নির্বাচন করে লেখা আরও প্রাঞ্জল বা পেশাদার করা যাবে। ব্যবহারকারী চাইলে লেখা সংক্ষিপ্ত, বিস্তারিত বা ভঙ্গি পরিবর্তন করতে পারেন। এ ছাড়া লেখার ধারাও বদলানো সম্ভব। খসড়া পছন্দ না হলে ব্যবহারকারী আবার খসড়া তৈরি করতে পারবেন। এআই খসড়া তৈরি করার পর ব্যবহারকারী চাইলে নিজেই সম্পাদনা করতে পারবেন। চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ সব সময় ব্যবহারকারীর হাতে থাকবে।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া