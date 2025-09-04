টিপস

সাধারণ যে ৬ ভুলের কারণে ল্যাপটপের ব্যাটারির ক্ষমতা কমে যায়

আহসান হাবীব
ল্যাপটপের ব্যাটারির যত্নে বেশ কিছু কৌশল মেনে চলতে হবেরয়টার্স

অধিকাংশ ল্যাপটপে পুনরায় চার্জযোগ্য লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ব্যবহারকারীদের সাধারণ কিছু ভুলের কারণে ল্যাপটপে থাকা ব্যাটারির আয়ন ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দীর্ঘ সময় চার্জ ধরে রাখতে পারে না। এসব ভুলের বেশির ভাগই খুব সাধারণ এবং অনেকেই তা না জেনে করে থাকেন। ফলে ল্যাপটপের ব্যাটারির ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যায়। ব্যবহারকারীদের দৈনন্দিন যেসব ভুলের কারণে ল্যাপটপের ব্যাটারির কার্যকারিতা কমে যায়, তা দেখে নেওয়া যাক—

সব সময় চার্জ দেওয়া

ল্যাপটপের ব্যাটারিতে চার্জ থাকা অবস্থাতেও নিয়মিত চার্জ করেন অনেকে। এতে ল্যাপটপের ব্যাটারির ওপর চাপ তৈরি হয়। সমস্যা সমাধানে ব্যাটারির চার্জ ২০ শতাংশের নিচে নামার আগে চার্জ দিতে হবে এবং ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ পূর্ণ হলে বন্ধ করতে হবে।

আসল চার্জার ব্যবহার না করা

ল্যাপটপের ব্যাটারির সুরক্ষায় নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের তৈরি চার্জারের বদলে ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চার্জার ব্যবহার করেন অনেকে। ভিন্ন বা নকল চার্জার সঠিক ভোল্টেজ সরবরাহ করতে না পারায় ল্যাপটপের ব্যাটারির ক্ষতি হয়। আর তাই সব সময় আসল চার্জার ব্যবহার করে ল্যাপটপ চার্জ করতে হবে।

ব্যবহারের ধরন

অনেকেই বিছানা বা কম্বলের ওপর রেখে দীর্ঘ সময় ল্যাপটপ ব্যবহার করেন। ফলে ল্যাপটপের কুলিং ফ্যান ঠিকমতো তাপ বের করতে পারে না। ফলে ব্যাটারিসহ বিভিন্ন যন্ত্রাংশ অতিরিক্ত গরম হয়ে যায়। তাপ ব্যাটারির সবচেয়ে বড় শত্রু হওয়ায় ব্যাটারির কার্যকারিতা ধীরে ধীরে কমে যায়। এ জন্য ল্যাপটপ সব সময় সমতল ও শক্ত জায়গায় ব্যবহার করা উচিত, যাতে সহজে তাপ বের হতে পারে।

পাওয়ার সেভার মোড ব্যবহার না করা

ল্যাপটপের পাওয়ার সেভার মোড ব্যবহার করলে চার্জ কম খরচ হয়। ফলে ব্যাটারির ওপর চাপ কম পড়ে। কিন্তু অনেকেই ল্যাপটপে পাওয়ার সেভার মোড সুবিধা নিয়মিত ব্যবহার করেন না। ফলে ব্যাটারির চার্জ দ্রুত শেষ হয়ে যায় এবং বারবার ব্যাটারি চার্জ করার ফলে ব্যাটারির ক্ষতি হয়।

ব্যাটারির চার্জ পুরোপুরি শেষ করা

আশপাশে চার্জার না থাকলে অনেকেই ব্যাটারির চার্জ পুরোপুরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ল্যাপটপ ব্যবহার করেন। ব্যাটারি বারবার সম্পূর্ণ শেষ করলে এর আয়ু দ্রুত কমে যায়। আর তাই ল্যাপটপের ব্যাটারির চার্জ কখনোই পুরোপুরি শেষ করা যাবে না।

সফটওয়্যার হালনাগাদ না করা

অনেকেই প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার হালনাগাদ করলেও অপারেটিং সিস্টেম ও ড্রাইভার নিয়মিত হালনাগাদ করেন না। এতে ল্যাপটপের ব্যাটারির কার্যকারিতা কমে যায়। অপারেটিং সিস্টেম ও ড্রাইভার নিয়মিত হালনাগাদ করলে ব্যাটারির সঠিক ব্যবহার হয় এবং চাপও কম পড়ে।

সূত্র: নিউজ ১৮

