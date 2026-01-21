টিপস

ফেসবুক স্টোরি থেকে ছবি বা ভিডিও মুছে ফেলবেন যেভাবে

আহসান হাবীব
ফেসবুকছবি: রয়টার্স

ফেসবুকের সবচেয়ে জনপ্রিয় সুবিধাগুলোর একটি হলো ফেসবুক স্টোরিজ। এই সুবিধার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা নিয়মিত পোস্টের পাশাপাশি ছবি ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের ভিডিও শেয়ার করতে পারেন। ২৪ ঘণ্টা পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে গেলেও অনেক সময় ভুলবশত কোনো ছবি বা ভিডিও স্টোরিতে প্রকাশ হয়ে গেলে অনেকেই বিব্রতকর সমস্যার মুখোমুখি হন। তবে চাইলেই দ্রুত স্টোরি থেকে নির্দিষ্ট ছবি বা ভিডিও মুছে ফেলা যায়।

স্টোরি থেকে ছবি বা ভিডিও মুছে ফেলার জন্য প্রথমে নিউজ ফিডের একদম ওপরে থাকা ‘স্টোরিজ’ সেকশনে প্রবেশ করতে হবে। এরপর সেখানে নিজের স্টোরি দেখতে ‘ইয়োর স্টোরি’ অপশনে ক্লিক করে যে ছবি বা ভিডিওটি মুছতে হবে, সেটি নির্দিষ্ট করে ডান পাশে থাকা তিনটি ডট চিহ্নের অপশনে ক্লিক করতে হবে। এবার ‘ডিলিট ফটো’ বা ‘ডিলিট ভিডিও’ অপশনে ক্লিক করলেই সংশ্লিষ্ট ছবি বা ভিডিওটি স্টোরি থেকে মুছে যাবে।

ফেসবুক স্টোরি থেকে কোনো ছবি বা ভিডিও মুছে দিলে সেটি মেসেঞ্জার থেকেও একসঙ্গে মুছে যাবে। কারণ, স্টোরিতে করা যেকোনো পরিবর্তন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফেসবুক ও মেসেঞ্জার উভয় অ্যাপেই হালনাগাদ হয়ে যায়। ফলে এক অ্যাপে পরিবর্তন করলে অন্য অ্যাপে আলাদা করে মুছে ফেলার প্রয়োজন হবে না।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

